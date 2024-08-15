Гражданку России и США Ксению Карелину приговорили к 12 годам колонии по статье о «госизмене»

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев приговорил гражданку России и США Ксению Карелину к 12 годам колонии общего режима по статье о «госизмене», сообщили «Вечерние ведомости». Как сообщили в суде, она признала вину.

Обвинение запрашивало для Карелиной 15 лет лишения свободы, два года ограничения свободы и штраф 500 тысяч рублей.

Поводом для уголовного преследования стало пожертвование в 51,8 доллара украинскому фонду Razom for Ukraine. Екатеринбурженка сделала этот перевод 24 февраля 2022 года со своего американского счета. Сам фонд основала украинская диаспора в США после начала полномасштабного российского вторжения, организация собирает деньги на гуманитарную помощь и технику для ВСУ.



Об этой транзакции российские силовики узнали после того, как Карелина приехала в Россию в начале 2024 года. Как рассказал адвокат Михаил Мушаилов, на границе у нее «изъяли» айфон, который силовики «вскрыли с помощью технических средств», после чего они нашли информацию о денежном переводе.



27 января Карелину задержали за «мелкое хулиганство», суд отправил ее под административный арест на 14 суток, ссылаясь, в числе прочего, на рапорт сотрудников регионального УФСБ. Из спецприемника на свободу Ксения так и не вышла — 7 февраля женщину задержали уже по уголовному делу о «госизмене». На следующий день суд отправил Ксению под стражу на два месяца.



В июне дело Карелиной поступило в суд. Помимо заключения, в приговоре указано, что суд постановил уничтожить телефон обвиняемой как вещественное доказательство.



Адвокат Карелиной отметил, что она надеется попасть в программу обмена заключенными.



Фото: пресс-служба суда

