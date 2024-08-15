WSJ: Операцию по подрыву «Северных потоков» придумала группа высокопоставленных украинских военных, а профинансировал бизнес

Идея о подрыве «Северных потоков» возникла во время неофициальной встречи высокопоставленных украинских военных и бизнесменов в мае 2022 года, утверждает издание The Wall Street Journal. Со ссылкой на участников операции, ее стоимость составила около 300 тысяч долларов, ее профинансировали украинские бизнесмены.

«Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ рассуждения о какой-то грандиозной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников», — рассказал изданию один из офицеров, участвовавших в заговоре. — Все это родилось в результате ночной пьянки и железной решимости горстки людей, которым хватило смелости рискнуть жизнью ради своей страны».



В операции участвовала команда из шести человек, включая обученных гражданских водолазов. Они арендовали небольшую яхту, присутствие в команде женщины помогло создать иллюзию, что это группа друзей, отправившихся в прогулочный круиз. Издание со ссылкой на источники и документы немецкого расследования утверждает, что сентябре 2022 года группа арендовали 50-футовую яхту для отдыха «Андромеда» в балтийском портовом городе Росток в Германии, совершила несколько остановок в Дании, Швеции и Польше и затем вернулась в порт. В какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства с таймерами к трубопроводам. Позднее на «Андромеде» нашли остатки взрывчатого вещества.

Вчера стало известно, что в июне прокуратура Германии тихо выдала первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его якобы причастность к этому делу. По информации немецких изданий, украинца зовут Владимир З. В последнее время он жил в Польше, однако сейчас его местонахождение неизвестно. Следствие утверждает, что у инструктора по дайвингу было двое сообщников — Евгений У. и его жена Светлана, они прикрепили взрывчатку к газопроводу. Как сообщили СМИ, подозреваемые уже покинули Польшу.



Президент Украины Владимир Зеленский, как утверждает WSJ, изначально одобрил план подрыва «Северных потоков». Четыре высокопоставленных чиновника по вопросам обороны и безопасности Украины заявили изданию, что трубопроводы были законной мишенью в оборонительной войне Украины против России. При этом все договоренности были устными, чтобы избежать бумажного следа.



При этом незадолго до проведения диверсии о ней узнало ЦРУ, поэтому президент Украины попытался отменить ее. Он отдал приказ о приостановке операции Валерию Залужному, который тогда занимал пост главкома ВСУ, однако тот его не послушал, пишет WSJ. Сам Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, заявил что ему ничего не известно о подобной операции и назвал эти предположения «простой провокацией». Он также добавил, что Вооруженные силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не стал бы в них участвовать.



О разрушении трех нитей «Северных потоков» в территориальных водах Дании и Швеции стало известно в конце сентября 2022 года. В ноябре 2023 года Washington Post писала, что подрыв координировал украинский полковник Роман Червинский, а в его подчинении находились шесть человек, которые по подложным документам арендовали яхту и с помощью глубоководного оборудования установили взрывчатку на газопроводе.



Фото: AFP