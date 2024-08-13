В Москве за год контракт с Минобороны подписали 26 тысяч человек

За год в Москве более 26 тысяч человек подписали контракт с Минобороны и отправились на войну с Украиной, выяснила «Верстка»*, изучив данные статистики Единого пункта отбора на контрактную службу. В распоряжении издания оказались данные статистики с середины лета 2023 года, когда в центр приходили по 100 человек ежедневно.

Хотя власти и заявляли, что число контрактников постоянно растет, на самом деле практически весь последний год поток стабильно падал, и лишь повышение единовременной выплаты до двух миллионов рублей смогло вновь привлечь новобранцев.



В августе и сентябре прошлого года контракт с Минобороны в Москве заключили более шести тысяч человек. Но уже в середине осени начался резкий спад, а к декабрю месячный показатель упал до 1600 новых контрактников.



В начале 2024 года российские войска захватили Авдеевку, а пропаганда активно рассказывала об успехах российской армии, связи с этим в феврале число московских добровольцев немного перевалило за две тысячи. Однако весной опять наметился спад, число заключенных контрактов было самым низким с начала мониторинга — 1,6 тысячи в марте и 1,3 тысячи в апреле. К июню этот показатель упал еще ниже и едва перевалил за тысячу человек.



Ситуация изменилась в конце июля 2024 года после того, как Сергей Собянин пообещал единоразовую выплату в 1,9 млн рублей. Помимо нее новым добровольцам обещали платить из московского бюджета по 50 тысяч рублей в месяц. Таким образом, теперь контрактник из Москвы за год участия в войне может получить уже 5,2 млн рублей. Это вывело столицу в лидеры среди регионов по привлечению контрактников. Если в первые недели июля через Единый пункт приема контракты подписывали по несколько десятков человек в день, то после указа Собянина их число перевалило за 100. Интерес продолжает расти и по сей день: за первые девять дней августа контракты в среднем заключали по 116 человек в день.

При этом, как отмечает «Верстка», большинство прошедших через пункт добровольцев — это жители других российских регионов. Для них сотрудники пункта за счет бюджетных денег могут даже купить билеты до столицы. Москвичи и жители Мособласти составляют менее 20% от всех новых контрактников, прошедших через пункт отбора. Еще 10% — граждане других стран.

Примерно 90% подписывающих контракт — это люди с финансовыми проблемами.

Контракт от Минобороны формально заключает на один год, но фактически он продолжит действовать до окончания войны.

За последний год контракт с российской армией для участия в войне с Украиной заключили не менее 300 тысяч человек, следует из отчета Минобороны.





*Признаны в России «иностранным агентом».



