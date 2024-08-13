Великобритания отказала Украине в использовании ракет Storm Shadow в рамках наступления на Курск

По информации The Telegraph, правительство Великобритании не давало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления на Курск.«Никаких изменений не произошло», — сказал источник в правительстве. — Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь, чтобы поддержать очевидное право Украины на самооборону против незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что вооружение, предоставленное Великобританией, предназначено для обороны Украины».

Во время визита в Великобританию в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский просил снять ограничения на использование ракет Storm Shadow, дальность действия которых составляет около 250 километров. Украина хочет нанести удар по аэродромам и логистическим центрам далеко за линией фронта, которые Москва использует для укрепления своих позиций в Курске.

Бывший Британский танковый командир Хамиш де Бреттон-Гордон рассказал изданию, что ракеты Storm Shadow смогут поразить «железнодорожные узлы и ключевые дороги, ведущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль». Однако Великобритания не хочет давать повод Путину, который и так заявляет, что «Запад воюет с нами руками украинцев».

Киев также просил Вашингтон разрешить ему использовать ракеты дальнего радиуса действия Atacms во время Курской наступательной операции, но до сих пор ему было отказано.

Между тем сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, который посетил Киев, заявил, что Украина должна использовать оружие так, чтобы Россия действительно осознала, что происходит, пишет «РБК-Украина».

«Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно разрешить действовать в максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Следовательно, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину» , — сказал Грэм на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

По его мнению, вход Украины на территорию России наземными силами был блестящим и смелым шагом, сделанным людьми, готовыми бороться за свою собственную свободу. Он считает, что американским чиновникам необходимо снять ограничения, мешающие полному использованию оружия для сдерживания вторжения России в Украину.

Грэм также заявил, что Украина может нанять американских пилотов F-16 на пенсии, которые «хотят воевать за свободу». По словам Грэма, таким образом Украина сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше, пока ее пилоты будут проходить обучение.

Фото: AFP