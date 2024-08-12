Алексей Горинов: «Спокойно, не переживайте! Я рядом и остался «за старшего»

Друзья, это я, Алексей Горинов.

Спасибо всем, кто беспокоится обо мне, особенно в связи с историей обмена некоторых политзаключенных на, хотя и тоже заключенных, но более «доброкачественных и патриотичных» граждан России.



Многие переживают по поводу того, что не увидели мою фамилию в обменном списке. Для меня же было полной неожиданностью, что такое вообще произошло. Я до последнего не понимал и сейчас не могу представить себе юридические основания и механизм подобной процедуры, поскольку основополагающие первая и вторая главы нашей, хоть и замусоренной Конституции, остались неизменными. Да и сами по себе такие действия являются позором для нашей страны и ее власти. После советского периода истории России никак не мог подумать о том, что доживу снова до такого.

Но, тем не менее, это уже случилось и я очень рад за достойных людей, некоторых из которых знаю лично, что они оказались на свободе, пусть и таким способом. Знаю также, что они очень переживают по поводу того, что среди них нет меня. Думаю, особенно Илья Яшин*, который приложил столько усилий, чтобы именно я оказался на свободе через подобный обмен, а в результате сам, помимо своей воли, очутился вне своей Родины, которую, будучи настоящим патриотом, не собирался покидать ни при каких обстоятельствах. Хочу им сказать: спокойно, не переживайте! Я рядом и остался «за старшего». Кто-то же должен нести вахту. У меня особая миссия, которую я должен выполнить и я осознаю свою ответственность.



А всем остальным скажу: Друзья! Невозможно таким способом вызволить из застенок тысячи наших политзаключенных. Помните, из советского фольклора об обмене Владимира Буковского на Луиса Корвалана?... Молодежь может погуглить. Это всегда будет непростой, тяжелый в моральном отношении выбор для тех, кто принимает решение по персоналиям. И в первую очередь, полагаю, в обменный фонд должны быть включены женщины, лишенные свободы по политическим мотивам.

И еще считаю, что если когда-нибудь в любом формате все же состоятся пока гипотетические переговоры по прекращению войны между Россией и Украиной, то одним из первых пунктов повестки должно стать условие освобождения всех российских политзаключенных, лишенных свободы по всем статьям УК и поводам, связанными с этой войной.



А пока всех приглашаю на мой будущий очередной суд, где я, конечно, не смогу всех вас обнять или пожать вам руки, но мы можем просто увидеться и порадоваться, что каждый из нас не одинок.



Остаюсь на стороне света, мира и прогресса.

Всегда с вами, Ваш Алексей Горинов.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Александра Астахова