Суд в Нижнем Новгороде назначил активисту условный срок за перевод 1899 рублей ФБК*

Московский районный суд Нижнего Новгорода приговорил местного активиста Глеба Калинычева к четырем годам условно, признав его виновным в финансировании экстремистской организации из-за перевода денег в ФБК в размере 1899 рублей. Прокурор запрашивал для активиста 4 года колонии общего режима. Обвинение считало, что Калинычев осознанно переводил деньги ФБК «с целью свержения конституционного строя», сообщил проект НПКК.

По версии следствия, Калинычев сделал девять переводов в адрес ФБК на общую сумму 1899 рублей. Первый перевод был 8 августа 2021 года, последний — 25 января 2022 года. Как именно силовики вычислили Калинычева, неизвестно



Нижегородец вину не признал, а в последнем слове заявил, что умышленность его действий не доказана. «Каких-либо доказательств — самих переводов в данную организацию, вменяемых мне мотивов — следствием не предоставлено. При этом сама сторона обвинения указала, что я был донором крови, а также совершал пожертвования в благотворительную организацию. У меня только один вопрос: на сколько, по мнению суда, стремление участвовать в благотворительности и донорстве совмещается с экстремистскими взглядами?», — сказал Глеб Калинычев.



Как сообщил проект помощи нижегородским политзаключенным НПКК, его освободили из-под стражи в зале суда, до этого он 10 месяцев провел в СИЗО.



В июне 2021 года Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. С августа 2022 года уголовные дела начали возбуждать за финансирование ФБК, по данным «Холода»** в настоящий момент заведено 15 уголовных дел за донаты. Глеба Калинычева арестовали в сентябре 2023 года.







*Признаны в России «экстремистской» организацией.

**Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: НПКК