В Иркутске по доносу коллеги тренер спортшколы получил четыре года колонии за то, что снял со стены российский флаг

Приговор тренеру иркутской спортшколы Александру Скворцову в апелляции снизили на 1 месяц — до 3 лет и 11 месяцев колонии общего режима, ему также запрещено администрировать сайты сроком на три года, пишут «Люди Байкала».

Весной 2023 года на иркутянина, который работал в спортшколе олимпийского резерва, написал донос коллега. «Бдительный гражданин» рассказал, что повесил на стену на своем рабочем месте российский флаг. Якобы на следующий день он пришел на работу и увидел флаг в шкафу. После чего записал видео.



«После смены Скворцова он оказался вот здесь, — говорит мужчина, и показывает на видео кабинку для обуви. — Взял сорвал и закинул в шкаф. Флаг поврежден. Вот весь помятый, заломы». Этот. Стало основанием для возбуждения уголовного дела.



По версии следствия, Скворцов, «испытывая неприязнь к Российской Федерации и ее официальным государственным символам, сорвал со стены помещения спортивной школы олимпийского резерва Государственный флаг Российской Федерации с изображенным на нем Государственным гербом Российской Федерации, смял и бросил его в шкаф в отдел для обуви». Помимо ненависти к государственным символам, ему вменили статью о «реабилитации нацизма» за комментарии в телеграм-каналах;

В апреле 2-й Восточный окружной военный суд приговорил Скворцова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Александр Скворцов подал апелляцию, срок ему сократили на один месяц. Приговор вступил в силу 7 августа.



По данным «ОВД-Инфо»*, с начала полномасштабного вторжения России в Украину фигурантами уголовных дел стали более 1010 человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».