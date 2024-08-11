В Амурской области машиниста РЖД приговорили к 13 годам заключения за «финансирование ВСУ» по статье о госизмене

В июле Благовещенский областной суд приговорил Остапа Демчука к 13 годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей, сообщил правозащитный проект «Первый отдел»*.

47-летнего машиниста в Амурском филиале РЖД Остапа Демчука задержали 14 июня 2023 года. По версии следствия, с сентября 2022 года по январь 2023 он оказывал финансовую помощь представителям иностранного государства: переводил деньги, которые затем использовались в интересах ВСУ. Уголовное дело возбудили по статье о «госизмене».



Как сообщил сам Демчук в письме «Первому отделу», обвинение ему меняли четыре раза, а «финансирование ВСУ» доказывали на переводах во Львовскую область, где у мужчины живут мать и брат-инвалид. «Отправлял деньги маме через третьих лиц. Их получала в селе родственница, так как у мамы и брата карточек банка нет, все по старинке, все выплаты на почте, она потом отдавала их маме. Часть денег мама отдала на церковь (тогда реконструкция шла), несколько тысяч отдала на заправку авто, которые возили гумпомощь по селу, купила пару комплектов теплых пижам бывшим военным, которые в психбольнице лежали с тяжелыми контузиями, инвалиды — они их на себе порвали. Купила пару сапог, куртки, шали и несколько раз конфеты мужикам, которых забрали», — написал Демчук.

В январе 2023-го кто-то поджег окно в военкомате в городке Амурской области, где проживал Демчук. Его забрали с работы и семь часов допрашивали в отделе полиции, заставляя признаться в поджоге. В соседнем кабинете допрашивали 17-летнюю дочь Демчука, также требуя признаться, что ее отец поджег военкомат.



Дома провели обыск, забрали на экспертизу компьютер, ноутбук, все старые телефоны и 60 дисков.

Поджигателя потом нашли, Демчуку через два месяца даже вернули все, что изъяли, кроме телефона, который заинтересовал следователей. А еще через два месяца его задержали по обвинению в финансировании ВСУ.



Суд был закрытый. Сослуживцы на работе собрали 135 тысяч рублей на адвоката. В конечном итоге суд согласился с версией следствия о «госизмене» из-за денежных переводов родственникам в Украину.





*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Первый отдел