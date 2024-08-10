Reuters: Иран готовит передачу России сотен баллистических ракет Fath-360

По данным источников агентства в европейской разведке, российские военные уже проходят обучение по использованию иранской ракеты ближнего действия Fath-360. Эти ракеты, управляемые со спутников, способны поражать цели на расстоянии до 120 км, имеют боеголовку весом 150 кг и могут сыграть ключевую роль в российской стратегии ведения войны. Предполагается, что контракт на поставку ракет был подписан в декабре 2023 года, и скоро может состояться их фактическая передача России. Источники в разведке не назвали точных строков ожидаемой поставки, но утверждают, что это произойдет в ближайшее время.

Москва обладает собственными баллистическими ракетами, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для целей за линией фронта, в то время как иранские боеголовки будут использоваться для целей более близкого радиуса действия, сказал агентству один военный эксперт.



«Поставка большого количества баллистических ракет малой дальности из Ирана в Россию позволит еще больше усилить давление на и так уже сильно перенапряженные украинские системы противоракетной обороны», — заявил Reuters старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Джастин Бронк.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что страны НАТО готовы «дать быстрый и жесткий ответ, если Иран пойдет на такие поставки», так как это «означало бы резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины».



До сих пор военная поддержка Москвы со стороны Ирана ограничивалась в основном беспилотными летательными аппаратами Shahed, которые несут в себе меньше взрывчатки и которые легче сбить, поскольку они медленнее баллистических ракет.



В феврале агентство Reuters сообщило об углублении военного сотрудничества между Ираном и Россией и об интересе Москвы к иранским ракетам. В то время источники сообщили агентству, что было поставлено около 400 баллистических ракет Fath-110 дальнего радиуса действия Однако источники в европейской разведке сообщили агентству, что, по их данным, никакой передачи еще не было.







Фото: Reuters