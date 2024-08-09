В Архангельске в суд поступило уголовное дело против 63-летней местной жительницы по обвинению в повторной «дискредитации» армии

В архангельский суд поступило уголовное дело о повторной дискредитации армии против Риты Шумаевой, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»*.

По версии следствия, обвиняемая с августа 2023 года по январь 2024 года разместила в соцсети посты, направленные на дискредитацию армии. В июне прошлого года женщину штрафовали по аналогичной административной статье из-за постов и комментариев во «Вконтакте».

Как сообщил «7×7»* источник, знакомый с уголовным делом, Шумаевой опять вменяют два поста во «ВКонтакте». Пенсионерка опубликовала документальный фильм о движении жен мобилизованных «Путь домой»*, а также писала про молодого отоларинголога из Украины Дмитрия Белого, который погиб при обстреле во время первой рабочей смены в херсонской больнице.



Шумаева признала свою вину и раскаялась в содеянном.

По данным «ОВД-Инфо», с момента полномосштабного вторжения России в Украину фигурантами антивоенных уголовных дел стали 1009 человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».



