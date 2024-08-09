В Воронеже вагнеровца приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух сослуживцев

Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего наемника «ЧВК Вагнера» Ярослава Шеховцова, обвиняемого в убийстве двух сослуживцев, сообщило «TV Губерния» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд также обязал 26-летнего Шеховцова выплатить по 750 тысяч рублей родственникам убитых вагнеровцев в качестве компенсации морального вреда.

Прокуратура запрашивала для подсудимого 19 лет заключения, максимальная санкция статьи — пожизненное лишение свободы



По версии следствия, бывший боец ЧВК совершил убийства во время похода колонны «Вагнера» в июне 2023 года на Москву. Его признали виновным в убийстве двух человек.



6 июля 2023 года в Хохольском районе Воронежской области нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями, они были одеты в военную форму и лежали у дороги Воронеж — Луганск. Спустя почти две недели силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве, он дал признательные показания.



Шеховцов рассказал следователям, что застрелил сослуживцев за отказ участвовать в мятеже главы «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина. Как пишет «7×7*», в суде обвиняемый сообщил, что во время мятежа 24 июня вместе с двумя вагнеровцами отбился от колонны, чтобы не участвовать в «незаконных действиях». Наемники планировали добраться до ближайшего населенного пункта и сдаться. По словам Шеховцова, он услышал, как его сослуживцы говорят между собой: «Надо шефа кончать, он нас сдаст». Молодой человек испугался, что вагнеровцы убьют его, и застрелил их.

Как утверждает издание, родственникам одного из убитых прислали справку о том, что он «геройски» погиб «при исполнении воинского долга» во время боев за Бахмут.





*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: TV Губерния















