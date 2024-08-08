ООН: 95% украинских военнопленных подверглись пыткам

Об этом Даниэль Белл заявила в интервью нидерландскому телеканалу NOS. «Их бьют металлическими палками и дубинками, пытают электрическим током. <...> Худшее, что я видела за свою 20-летнюю карьеру посещения заключенных от имени ООН. Пытки являются широко распространенными и систематическими. 95% украинских военнопленных подверглись пыткам, и это является военным преступлением», — сообщила Белл, отметив, что основывается на сообщениях украинских пленных, с которыми она смогла побеседовать.

По данным расследования ООН, многие украинские военнослужащие, находящиеся под стражей в России, страдают от недоедания и часто подвергаются жестокому обращению. Всего с начала войны из России было возвращено 3 400 украинских солдат.

Пытки украинских военнопленных нарушают статью 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Заявления мониторинговой группы ООН и предыдущие отчеты о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и в отношении украинских военнопленных», — указал в своем докладе Институт изучения войны.



7 августа замкомандира бригады «Азов» Святослав Паламар сообщил, что обвиняемый в «терроризме» военнопленный Александр Ищенко, который работал водителем в «Азове», был убит в СИЗО Ростова. Палама опубликовал медицинское заключение, в котором было указано, что Ищенко скончался от «закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом». Администрация СИЗО сообщила о смерти на заседании суда, не указывая причины.



В марте в ООН заявили, что задокументировали десятки случаев казней военнопленных с начала полномасштабной войны в Украине. В докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, созданной Советом ООН указывается, что россияне жестоко пытают украинских военнопленных с целью запугивания и наказания. По данным Генпрокуратуры Украины, с начала войны были казнены больше 110 украинцев — уже после того, как они сдались в плен.





