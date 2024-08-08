Юлия Навальная: «Самое главное в этой истории — решение поставить на первое место свободу и жизнь»





«1 августа впервые за много лет число политзаключенных в России не выросло, а снизилось. Из лап путинского режима удалось вырвать 16 человек, очень дорогой ценой, но удалось.



В самолете, летящем сначала в Анкару, а потом в Кельн должен был быть и мой муж — Алексей Навальный*. Мы рассказывали вам об этом полгода назад, сразу после его убийства в колонии в Харпе. Именно на него, на Алексея, должны были обменять сидящего пожизненно в Германии киллера из ФСБ Красикова. Тогда многим показалось, что это невозможно, что мы выдумали это, но сейчас все предельно очевидно. Путин действительно согласился отдать политиков в обмен на шпионов и убийц. Это произошло, но не для Алексея. Одна мысль о том, что Навальный оказался бы на свободе, была для Путина так страшна, что он его убил.

Для меня эти дни были очень сложными. Я давно не испытывала такого облегчения и такого счастья, но одновременно мне было очень-очень горько, я знаю, что многие из вас чувствовали то же самое. Невиновные люди оказались на свободе, но не все же... А что с теми, кого Путин не отдал? Это победа Путина, говорят одни. Нет, это победа над Путиным, говорят другие. Спасение 16-ти жизней с одной стороны и безнаказанность для путинских убийц, с другой. Рассуждать так категорично было бы упрощением.

Обмен 1 августа поднимает множество вопросов, и мы должны прямо ответить на них самим себе. Хорошо ли, что невиновные люди спасены? Очень хорошо. Значит ли это, что они чем-то лучше и важнее тех, кто остался у Путина в заложниках? Конечно, нет. Имеем ли мы право радоваться за товарищей, которые на свободе? Имеем. Даже если кто-то остается в путинских застенках, даже в такой ситуации — конечно, да. Все эти вопросы очень важны и очень актуальны, но самое главное в этой истории — решение поставить на первое место свободу и жизнь.

Это был беспрецедентный обмен, историческое событие. Подавляющее число участников этого обмена — граждане России. Ведущие западные политики приняли решение и проделали огромную работу, чтобы спасти жизнь россиян, сидящих в тюрьме за слова и мысли. Мне кажется, что само по себе это очень ценно, это значит, мы можем доносить нашу позицию до мировых лидеров. Это значит, что они нас понимают, это значит, на Россию, на тех, кто борется с Путиным не махнули рукой. Я не сомневаюсь, что принятые американцами и немцами решения были очень трудными, они потребовали немалой политической воли и сложной дипломатии. Я благодарна каждому, кто имел к этому отношение, и, конечно Христо Грозеву** и Маше Певчих**.

Этот обмен стал примером того, что даже в самые мрачные времена бывают поводы для радости, что даже самые призрачные надежды могут стать реальностью. Послушайте, почитайте самые последние интервью вчерашних политзаключенных. Никто из них не верил, что окажется на свободе, еще неделю назад. Для каждого из них случилось настоящее чудо, они получили обратно свою жизнь. И теперь такая же надежда появилась для каждого из политзаключенных, кто пока в тюрьме. Теперь они понимают, что такое может случиться и с ними. Пусть эта надежда придает им сил жить, бороться и добраться до свободы. В этом, наверное, и есть главный результат того, что случилось 1 августа, и человеческий, и политический. Рождение надежды для сотен российских политзаключенных, конкретных людей, которым сейчас очень тяжело.

Даниэль Холодный*, наш коллега, технический директор канала «Навальный LIVE», его судили прямо в тюрьме, вместе с Алексеем, дали 8 лет. Даниэль остается в тюрьме. Алексей Горинов, московский депутат, 63 года, он тяжело болеет — у него нет части легкого, он сидит в пыточной колонии ИК-2 во Владимирской области, там же, где сидел когда-то и Алексей. Горинову дали 7 лет за то, что он на заседании муниципального совета предложил не проводить детский праздник во время войны. Эту идею сочли «дискредитацией» армии. Каждый день в колонии может стать для Горинова последним.

Вадим Кобзев*, Алексей Липцер*, Игорь Сергунин* сидят за то, что были адвокатами Алексея, за то, что делали свою работу. За свою работу сидят и Антонина Фаворская, Мария Пономаренко, Артем Кригер, они журналисты, которые посмели не подчиниться путинской цензуре.

Григорий Мельконьянц, движение «Голос» — сидит, Борис Кагарлицкий**, ученый-публицист — сидит. Сидит Зарема Мусаева, единственное преступление которой в том, что ее сыновья бросили вызов Рамзану Кадырову и рассказывали правду о том, что Кадыров творит в Чечне, а она от них не отказалась. Ее выкрали из дома в Нижнем Новгороде, привезли в Чечню и посадили на 5,5 лет.

Ольга Комлева, Игорь Барышников, Надежда Буянова, Дмитрий Иванов — невозможно перечислить всех за раз, и это само по себе странно, а многих мы даже не знаем. Как Павла Кушнира, о котором все заговорили только после его гибели от голодовки в СИХО Биробиджана. Он ведь не значился ни в каких списках политзаключенных, и сколько еще таких. Огласка, работа групп поддержки, митинги и петиции в защиту политзаключенных, сбор денег и работа адвокатов, без всего этого не удалось бы никого освободить. И зависит это не от иностранных дипломатов, а от нас с вами.

От нас зависит их судьба. Теперь надежда на освобождение стала чем-то осязаемым, не мечтой, а реальностью. Мы должны сделать так, чтобы имена оставшихся в тюрьмах политических заключенных звучали каждый день. Мы должны говорить о них, писать о них, непрерывно искать возможность их освободить, теперь вы видите, что это работает. Еще неделю назад они были в тюрьме, заперты за железными дверьми, оторваны от родных и близких, они думали, что если это и не на всегда, но на годы уж точно. Но оказалось, что это всего лишь еще на одну неделю.

Сегодня они свободные люди. Когда-то то же самое произойдет и с нашей страной, режим, который сегодня кажется кому-то вечным, непобедимым, обрушится неожиданно и окончательно, в один момент. И над его обломками мы будем точно так же думать: «С ума сойти, неделю назад это было невозможно вообразить». Но как и в случае с освобожденными политическими заключенными, такие вещи не происходят сами по себе, это не природное явление, не удача, не случай, это результат работы огромного количества смелых и честных людей. Это жертвы, это жизнь, это лучшие, любимые люди, которых мы потеряли.

Давайте приближать этот день и бороться за него столько, сколько у нас есть сил. Ведь это абсолютно реально и совершенно точно стоит любых усилий. Россия будет свободной».





*Внесены в список «террористов и экстремистов».



**Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Time