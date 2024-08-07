Суд приговорил администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина к 6,5 годам колонии по делу о военных «фейках»

Черемушкинский районный суд Москвы назначил 6,5 лет лишения свободы администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрею Куршину по делу о военных «фейках», сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда. Кроме того, суд запретил блогеру 4 года администрировать сайты. Во время следственных действий подсудимый находился под домашним арестом.

Прокуратура просила приговорить блогера к 7 годам лишения свободы, однако просила учесть смягчающие обстоятельства — частичное признание вины, необходимость оказания помощи родителям-пенсионерам, а также помощь участникам «СВО».



Поводом для уголовного преследования Куршина стали две публикации в Moscow Calling. В одной из них речь шла об ударе по Кривому Рогу, из-за чего у местного населения возникли проблемы с водоснабжением. Во втором посте сообщалось об атаке на родильное отделение ЦРКБ Вольнянского района Запорожской области. В ходе прений Куршин просил исключить из обвинения мотив политической ненависти, чтобы не попасть в список экстремистов и террористов. Он напомнил, что в Госдуме на рассмотрении находится проект, согласно которому политическая ненависть в преступлении является основанием для включения в список Росфинмониторинга. Суд счел, что мотив политической ненависти подтверждается всеми материалами дела.



В последнем слове Куршин заявил, что раскаивается и в случае приговора, не связанного с лишением свободы, не будет продолжать публичную деятельность в интернете. Он так же отметил, что «рассматривает для себя возможность» вернуться на фронт, если найдется «нормальная должность» по его профилю.



Куршина задержали в августе 2023 года. С тех пор его канал на 55 тысяч подписчиков не обновлялся.



С 2014 года Андрей Куршин несколько лет воевал на стороне самопровозглашенной ДНР и руководил взводом в мотострелковом полку. Вскоре Куршин стал писать более умеренные посты, а также начал критиковать отдельных российских радикальных сторонников войны.







*Признаны в России «иностранным агентом».

Фото: SOTAvision