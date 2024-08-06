Камала Харрис выбрала в вице-президенты 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолца

Вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, выбрала своим кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолца, выдвинув бывшего футбольного тренера, чьи сельские корни, либеральная политика и шумные нападки на бывшего президента Дональда Трампа недавно вывели его на первый план, сообщает The New York Times.

«Одна из вещей, которая привлекла меня к Тиму, — это его убежденность в том, что он борется за семьи среднего класса», — написала Харрис в Инстаграм*.



60-летний Уолц вышел из числа кандидатов, которые имели высокую узнаваемость и возглавляли выгодные с политической точки зрения штаты. Но он поднялся на вершину и благодаря выступлениям, в которых заявил, что республиканцы «странные». Новая, четкая формулировка того, почему избиратели должны отвергнуть Трампа, быстро прижилась и привлекла внимание к простодушному жителю Среднего Запада, стоящему за ней.

Харрис была выдвинута кандидатом на пост президента от своей партии, заручившись поддержкой 99 процентов из 4567 делегатов, принявших участие в голосовании, сообщил Демократический национальный комитет в понедельник.



Президентская гонка становится все динамичнее с тех пор, как две недели назад Харрис сменила президента Байдена в качестве кандидата от демократов. Как пишет издание, аналитики из обеих партий говорят, что спринт до дня выборов, который может обойтись без тщательного изучения и подробных политических дебатов, скорее всего пойдет на пользу вице-президенту.



С момента официального начала предвыборной кампании позиции Харрис в опросах по сравнению с бывшим президентом Дональдом Трампом улучшились. Оба кандидата находятся в напряженной гонке как в общенациональных опросах, так и в штатах, где идет борьба.







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Фото: The New York Times