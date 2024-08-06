Двух петербургских школьников приговорили к реальным срокам за попытку поджога релейного шкафа

Первый Западный окружной военный суд приговорил двух петербургских школьников — 15-летних Егора Лаускиса* и Артемия Доронина* — к двум и четырем годам заключения соответственно по делу о теракте, организованном группой лиц. Суд также запретил Доронину администрировать интернет-ресурсы на срок один год и шесть месяцев. Лаускису вместе с реальным сроком назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Отбывать наказание школьники будут в воспитательной колонии. Приговор вынесли еще в мае, однако только сейчас об этом рассказал «Верстке»** отец одного из школьников.

По версии следствия, 16 сентября 2023 года Доронин и Лаускис подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции «Лахта» в Петербурге, причинив имущественный ущерб на сумму 758 рублей 18 копеек. Артемий Доронин рассказал на следствии, что в начале сентября 2023 года он случайно наткнулся на группу Легиона «Свобода России»***, где ему написал некий «Магавк» и предложил поджечь локомотив. Доронин отказался, однако «Магавк» пригрозил передать их переписку ФСБ. «Опасаясь угроз», Доронин «решил создать видимость поджога».

Для этого школьники, как утверждается, изготовили коктейль Молотова. Прибыв на место, они не обнаружили локомотив и разбрызгали бензин около релейного шкафа, кинули в него бутылку с горящей смесью, но промахнулись. Лаускис после этого убежал, а Доронин от горящей тряпки поджег разбрызганный возле релейного шкафа бензин и снял процесс горения на видео, которое после отправил «Магавку».



Школьников задержали через два дня. Как указано в приговоре суда, в ходе обыска у Доронина изъяли телефон и ноутбук, на заставках которых были герб и флаг Украины, в поисковой истории браузера у школьника нашли «множество запросов по темам, восхваляющим гитлеровский и украинский национализм, нацистских лидеров Степана Бендеру и Владимира Зеленского».



В феврале 2024 года школьников внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Лаускис, родившийся в апреле 2009 года, стал одним из самых молодых участников перечня.



Как отмечает «Верстка», человек под ником «Магавк» фигурировал в деле первого в Петербурге фигуранта дела о «диверсии» Вячеслава Зайцева, который также поджог релейный шкаф, за что получил 8 лет лишения свободы.







*Внесены в список «террористов и экстремистов».

**Признана в России «иностранным агентом».

***Признан в России «террористической организацией».