Официальной причиной смерти 39-летнего Павла Кушнира назвали «сердечную недостаточность»

Официальной причиной смерти пианиста Павла Кушнира в СИЗО Биробиджана стала «дилатационная кардиомиопатия, застойная сердечная недостаточность», узнала «Медиазона»*.

Кушнир находился в СИЗО по обвинению в «призывах к терроризму» в интернете из-за антивоенных видео на канале с нескольким подписчиками.

Сообщение о его задержании появилось 30 мая, как говорят друзья, голодовку в знак протеста он начал сразу после ареста. «Голодовка была у него двухмесячная, с первого дня, как он был арестован. Я говорю: «Павел, тебе вообще зачем все это нужно?» Он говорит: «Это мое право — высказывать свое мнение. Меня никто слушать не хочет, и это моя такая позиция, так я протестую против [преследования] политзаключенных, что нехорошие все эти люди так себя ведут». Он мне сказал, что он уже похудел примерно килограмм на десять. Так оно и было, потому что он был как скелет», — рассказал источник «Медиазоны».

Как рассказали изданию близкие музыканта, уже в середине июля Кушнир едва мог ходить и «был вообще никакой»: к тому моменту он отказался не только есть, но и пить.



2 августа о смерти Кушнира сообщило издание «Вот так»**. Матери музыканта назвали дату смерти — 28 июля.



Подруга Кушнира Ольга Шкрыгунова рассказала изданию «Сибирь.Реалии»**, что друзья не верят в гибель пианиста из-за голодовки. По словам девушки, музыкант имел опыт отказа от еды. Первую голодовку пианист объявил в знак протеста против войны в Украине 9 мая 2023 года. Кушнир не ел 20 дней. Следующую голодовку в 100 дней он держал до марта 2024 года.

Сейчас друзья погибшего собирают средства на его кремацию, доставку праха в его родной город Тамбов и похороны. Ранее они сообщали, что хотели бы провести независимую экспертизу тела, чтобы установить настоящую причину смерти. Однако мать пианиста Ирина Левина против, настаивая на немедленной кремации.



Пианист Павел Кушнир вырос в Тамбове, окончил Московскую консерваторию им. Чайковского. Он долго был солистом Курской областной филармонии и Курганской филармонии, а в 2023 году перешел в Биробиджанскую областную филармонию. Он издал свою антивоенную книгу и вел небольшой ютуб-канал с антифашистскими манифестами.







*Признана в России «иностранным агентом».

**Признаны в России «иностранными агентами» и объявлены «нежелательными».

Фото: соцсети