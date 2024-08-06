Журналиста Дмитрия Колезева* заочно приговорили к 7,5 годам по делу о военных «фейках» из-за поста о Буче

Басманный районный суд Москвы вынес заочный приговор по делу о военных «фейках» бывшему главному редактору Republic* и учредителю екатеринбургского издания It’s my City Дмитрию Колезеву, сообщил проект «Сетевые свободы». Ему назначили семь лет и шесть месяцев лишения свободы, а также запретили три года администрировать страницы в интернете.

Согласно версии обвинения, с которой согласился суд, публикации журналиста угрожали сформировать внутри и вне России «ложное мнение о целях и задачах СВО», что могло бы создать «необоснованное нарастание социальной напряженности». Поводом для возбуждения дела стал пост Колезева в инстаграме** про преступления российской армии в Буче.



В ноябре 2022 года журналиста объявили в розыск, в июне 2023 года — заочно арестовали, в середине июля 2024 года уголовное дело было передано в суд.

«На первом же заседании по моему уголовному делу меня сразу приговорили к семи с половиной годам лишения свободы и на три года запретили заниматься журналистикой (по поводу последнего много смайликов). Я думал, это хоть пару дней тянется, а там, оказывается, прямо какой-то судебный фастфуд: получи приговор за два часа», — прокомментировал журналист в своем телеграм-канале новости из суда.



Колезев после начала вторжения России в Украину в 2022 году уехал в Литву, а затем в Португалию. В ноябре того же года его признали «иноагентом».



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Признаны в России «иностранными агентами»

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Принадлежит, признанной в РФ «экстремистской».