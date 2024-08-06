Агентство Bloomberg уволило журналистку, нарушившую эмбарго на новость об обмене Эвана Гершковича и Пола Уилана

Как пишет New York Magazine, в 7:41 утра 1 августа Bloomberg опубликовал сенсацию об обмене заключенными. Десять минут спустя редактор Bloomberg написал в соцсети X: «Это величайшая честь, одно из важнейших событий в моей карьере — помочь сообщить эту новость. Я люблю свою работу и своих коллег». Через час статью изменили, сообщив, что американцы еще не освобождены.

The Wall Street Journal, который детально освещал освобождение своего журналиста Эвана Гершковича, сообщил об обмене только после 11 часов, когда Гершкович и Уилан уже были в Анкаре.

В течение нескольких дней различные СМИ знали о готовящемся обмене. Однако Белый дом попросил редакции придержать свои материалы до тех пор, пока Гершкович и другие не окажутся под охраной в США. До этого момента заключенные все еще будут находиться в российском плену, и официальные лица опасались, что любое внимание, привлеченное к хрупкой сделке, может поставить ее под угрозу — не только для США, но и для других стран, чьи заключенные были освобождены в рамках обмена. Новостные издания сочли это убедительным и согласились. В обмен на согласие с эмбарго журналисты были заранее проинформированы и получили полезную информацию для своих репортажей.

Информацию об обмене редакторы Bloomberg получили в ходе переписки с представителями Белого дома за несколько суток до самого события. В среду вечером 31 июля пресс-служба президента США сообщила о проведении на следующее утро закрытого брифинга с дополнительной информацией по обмену для 30 репортеров различных изданий. Однако к моменту самого брифинга Bloomberg уже нарушил эмбарго и опубликовал свою новость.

По словам источников WSJ, репортер Дженнифер Джейкобс, автор материала, уволена. Сама Джейкобс заявила в соцсети Х, что не виновата в преждевременном выходе материала. «Репортеры не имеют права решать, когда будет опубликован материал и под каким заголовком. Цепочка событий, описанная здесь, может произойти с любым», — написала журналистка.

