В Оренбургской области выплату за подписание контракта с Минобороны подняли в восемь раз, с 50 до 400 тысяч рублей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о повышении выплаты за согласие отправиться на войну с Украиной. Сумма выросла с 50 тысяч до 400 тысяч рублей. Увеличенная выплата будет действовать в регионе до конца года. Ее смогут получить в том числе призывники и мобилизованные, подписавшие контракт.

На прошлой неделе Владимир Путин повысил федеральную часть выплаты добровольцам со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. В том же указе он порекомендовал регионам также увеличить выплаты минимум до 400 тыс. рублей.



Власти утверждают, что в сутки контракты заключает около тысячи человек. Однако соревнование регионов по увеличению региональных выплат за заключение контракта с Минобороны не подтверждает эту статистику. С начала года выплаты за заключение контракта с Минобороны подняли минимум 45 регионов.

Только в июле региональную часть выплаты повысили в Москве и Подмосковье — до 1,9 и 1,3 млн рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — до 1,8 млн рублей, в прошлый раз ее увеличивали в июне — с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. В Ростовской области контрактникам обещают 1,2 млн рублей (было 700 тысяч). Сразу в два раза увеличили выплату для жителей Волгоградской области, с 500 тысяч до миллиона рублей.



Все больше регионов начинают выплачивать вознаграждение за вербовку добровольцев, на данный момент это действует уже в десяти регионах. Власти Башкортостана объявили о вознаграждении в 50 тысяч рублей за вербовку в ряды российской армии.



Рекрутерами могут быть родители, братья, сестры или другие родственники, а также знакомые человека, решившего подписать контракт. Выплачивать вознаграждение будет ДОСААФ Башкортостана.

Выплату за привлечение добровольцев на войну 15 июля подняли в Ярославской области — с 30 до 100 тыс руб. За несколько дней до этого с 50 до 100 тысяч рублей увеличили сумму в Татарстане.



