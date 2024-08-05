Американское физическое общество вступилось за российских ученых, направив обращение к руководителям российской науки

Представители Американского физического общества считают, что здоровье и жизнь российских коллег находятся под угрозой, поэтому они обратились с письмами к президенту РАН Геннадию Красникову и министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, пишет издание T-invariant**.

Сергей Абрамов, один из главных экспертов по суперкомпьютерам в России, был направлен в психиатрическую клинику, ему угрожает тюремный срок за донат в $75. Олега Кабова, признанного во всем мире теплофизика, судят за научный результат, в оценке которого разошлись эксперты, квалифицируя это как мошенничество.



Как сообщил изданию председатель Комитета Американского физического общества по международной свободе ученых (APS CIFS) Кенни Брейер, руководство APS от лица его членов написало письма руководителям российской науки, чтобы выразить обеспокоенность в отношении юридических обвинений в адрес Абрамова и Кабова. Американские коллеги настоятельно призывают снять эти обвинения и освободить ученых из-под надзора. С момента обращения прошло уже больше месяца. По данным T-invariant, ни APS, ни Сергей Абрамов, ни Олег Кабов не получили отклика на эти письма от руководства РАН и Министерства науки.

Под письмами стоят подписи нескольких президентов APS. Прежде всего, президента Янг-Ки Ким, крупнейшего специалиста по физике элементарных частиц, которая работает в университете Чикаго. Также письмо подписал Роберт Рознер, астрофизик, занимавший должность директора Аргонской национальной лаборатории, известный физик из Гарварда Джон Дойл и другие.

В письме Американского физического общества отмечается, что «несмотря на доказательства его невиновности, доктору Абрамову предъявлены обвинения в причастности к экстремистской деятельности. В течение последнего года доктор Абрамов находился под домашним арестом и по запросу ФСБ содержался в психиатрической больнице в условиях, которые, по всей видимости, носят карательный характер, а не мотивированы медицинской необходимостью». Сергея Абрамова направили в Ярославскую клиническую психиатрическую больницу для стационарной экспертизы на вменяемость в рамках уголовного дело о «финансировании экстремистской деятельности». Ему вменяют перечисление семи тысяч рублей на счет ФБК, признанного «экстремистской организацией».

В письме по делу Олега Кабова APS пишет, что изучило многочисленные профессиональные экспертные заключения, которые доказывают, что «никакого мошенничества в особо крупном размере не было». Американские физики констатируют, что «на протяжении полутора лет Олег Кабов не мог заниматься профессиональной деятельностью, потому что содержался под стражей и под домашним арестом с рядом ограничений в действиях».

Олегу Кабову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах, по мнению следователя ФСБ ученый сфальсифицировал результаты научного исследования и присвоил 7 268 424 рубля, выплаченные его лаборатории в качестве надбавки министерством науки. По мнению специалистов-теплофизиков, обвинение строилось на непрофессиональной оценке научной работы, а заключение выполнили эксперты, не имеющие отношения к теплофизике. У сотрудников ФСБ было два противоположных экспертных заключения по проекту Кабова. Одно положительное — от теплофизиков. Второе отрицательное — от военных, его и провели как экспертизу в рамках следствия.

«Мои западные коллеги, когда слышат истории Кабова, Абрамова, ученых, арестованных за гиперзвуковые исследования, часто задают вопрос: «А зачем? Какой в этом смысл? Ведь эти аресты вредят самой российской науке и, значит, стране в целом», — рассказала T-invariant профессор Кембриджского университета Наталья Берлова. — Версий, наверное, только две: либо в ФСБ сидят откровенные и злобные вредители интересам российского государства, либо по следам недавних событий (обмена иностранных журналистов) ученых собираются использовать в качестве обменного фонда (интересно, по какому курсу?)».

Американское физическое общество — одна из самых крупных в мире организаций, объединяющая физиков. Общество основано в 1899 году и сегодня насчитывает более 50 тысяч членов по всему миру. APS издает более десятка научных журналов, включая такие известные, как Physical Review Letters и Physical Review X. Под эгидой общества ежегодно проводится более двадцати научных мероприятий. Одна из премий Американского физического общества носит имя физика Льва Ландау.







*Внесен в список «экстремистов и террористов».

**Признано в России «иностранным агентом».

Иллюстрация: T-invariant