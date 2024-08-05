Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну после протестов, в которых погибло уже 300 человек

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была замечена в аэропорту Дакки в ожидании вылета, в то время как протестующие штурмовали ее официальную резиденцию, сообщает The New York Times.

Протесты студентов против политики правительства в области занятости с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в прошлом месяце, и превратились в прямой вызов все более авторитарному правлению Хасины, находящейся у власти с 2009 года.



В воскресенье во время столкновений погибло около 100 демонстрантов.



Всего количество жертв насчитывает уже 300 человек. Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в результате нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.



Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Бангладеш остановить насилие. «Правительство должно прекратить преследование тех, кто мирно участвует в протестном движении, немедленно освободить задержанных, восстановить полный доступ в интернет и создать условия для конструктивного диалога», — заявил он.



Однако Хасина обвинила в насилии своих политических оппонентов и призвала «противостоять анархистам железными руками».







Фото: AFP







