Роскомнадзор потребовал от Apple удалить подкаст It’s My City «Жить не по лжи»

Ограничить доступ к подкасту потребовала Генпрокуратура. Роскомнадзор согласился, так как подкаст «нарушает порядок распространения информации», сообщила редакция It’s My City. В чем именно состоит нарушение, Роскомнадзор не уточнил.

«Владелец информационного ресурса обязан в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от провайдера хостинга или указанного иного лица удалить распространяемую с нарушением закона информацию», — говорится в письме Роскомнадзора, которое цитирует Apple.



В сентябре прошлого года подкаст «Жить не по лжи» по требованию Роскомнадзора удалила «Яндекс.Музыка». Тогда ведомство объяснило это тем, подкаст направлен на «дестабилизацию общественно-политической обстановки в России в ходе проведения так называемой «специальной военной операции»



19 июля издание It’s My City по иску Роскомнадзора лишили лицензии СМИ за освещение антивоенных протестов.



It’s My City — интернет-издание, основанное журналистом Дмитрием Колезевым* в 2012 году. Специализируется на новостях о Екатеринбурге.





*Признан в России «иностранным агентом».