США отправят на Ближний Восток самолеты в ответ на угрозы Ирана отомстить Израилю за смерть Исмаила Хании

Как пишет The New York Times, Соединенные Штаты готовятся направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и его ставленников в Газе, Ливане и Йемене напасть на Израиль в ближайшие дни, чтобы отомстить за смерть Исмаила Хании на этой неделе, заявили в пятницу американские официальные лица.

Один из американских военных чиновников на условиях анонимности заявил, что американские силы на Ближнем Востоке принимают «необходимые меры» для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном военизированных группировок.



Вопрос о том, сколько самолетов будет отправлено, еще не решен, как и окончательное одобрение со стороны высокопоставленных чиновников, включая министра обороны Ллойда Остина. По словам чиновников, они стремятся выверять американский ответ, чтобы как можно быстрее отправить достаточное количество самолетов нужного типа, которые помогут защитить Израиль, не создавая впечатления эскалации конфликта.



В апреле Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет, но лишь немногие из них попали в цель, причинив незначительный ущерб. Истребители ВВС США, базирующиеся в Иордании и Саудовской Аравии, в координации с истребителями ВВС Франции, Иордании и Великобритании сбили более 80 беспилотников.



Тогда Иран сообщил об ударе заранее, что дало Пентагону достаточно времени, чтобы перебросить на место дополнительные боевые самолеты и корабли ВМС, пока американские командиры вели переговоры о доступе в воздушное пространство для истребителей и координировали действия батарей ПВО на земле, чтобы помочь защитить Израиль.

