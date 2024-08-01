Юлия Навальная: «Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме»

После того, как Белый дом подтвердил освобождение в рамках обмена трех американских граждан и обладателя грин-карты Владимира Кара-Мурзы* и пришла новость об освобождении гражданина Германии Кевина Лика, стали поступать сообщения о других политзаключенных.

Центр «Мемориал»* подтвердил освобождение правозащитника Олега Орлова, которого осудили на 2,5 года по статье о «дискредитации» армии. «Только что Олег Орлов позвонил своей супруге из самолета — он летит в Кельн», — сообщили коллеги правозащитника.

Девушка Саши Скочиленко, которую приговорили к 7 годам за антивоенные ценники,написала об освобождении в соцсетях. «Друзья, у меня для всех нас прекрасные новости. Саша только что позвонила мне — ее обменяли. В скором времени она с другими политзаключенными вылетает из Анкары в Германию», — рассказала Софья Субботина.

Илья Яшин смог из Анкары позвонить родителям, написало «Эхо».

Жена Андрея Пивоварова, бывшего директора «Открытой России», написала в соцсети Х: «Я только что 10 минут говорила с Андреем. Он в порядке! Рядом с ним Володя Кара-Мурза и Илья Яшин. Все здоровы. Господи, какое это счастье», — написала Татьяна Усманова в твиттере.

Юлия Навальная подтвердила освобождение бывших координаторов штабов Навального Лилии Чанышевой***, Ксении Фадеевой***, Вадима Останина*** и осужденного по делу о госизмене Германа Мойжеса. «Огромная, очень долгая и трудная работа, переговоры длиной в несколько лет, февраль, новая попытка многих людей все как-то склеить и всех спасти. И вот все эти люди на свободе. Это большое счастье! Каждый освобожденный политзаключенный — это огромная победа и радость. Никто не должен находиться в заложниках у Путина, подвергаться пыткам и умирать в путинской тюрьме», — написала Навальная.

Как указано на сайте Кремля, Владимир Путин подписал указы о помиловании Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзы, Алсу Курмашевой, Лилии Чанышевой, Вадима Останина, Ксении Фадеевой, Александры Скочиленко, Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и Олега Орлова. «Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», — говорится в сообщении. Кроме того, российские власти поблагодарили Александра Лукашенко за «жест доброй воли» — помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Признаны в России «экстремистской организацией».

***Внесены в список «террористов и экстремистов».

Фото: Александра Астахова