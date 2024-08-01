Осужденный за «госизмену» Кевин Лик освобожден из колонии в рамках обмена заключенными

Об освобождении самого юного обвиняемого в госизмене, 19-летнего Кевина Лика, который имеет гражданство Германии, сообщила его группа поддержки.

«Мы с большой радостью сообщаем, что испытание российской тюрьмой подошло к завершению. За решеткой Кевин провел 526 дней и наконец-то возвращается на Родину — в Германию — куда и направлялся перед арестом», — написали они в телеграм-канале.



Кевин Лик — самый юный осужденный по делу о госизмене, ему 19 лет, при возбуждении уголовного дела он был несовершеннолетним. Его задержали в конце февраля 2023 года на пути в аэропорт Сочи, откуда они должны были вылететь в Германию.



В октябре 2023 года Верховный суд Адыгеи стал рассматривать в закрытом режиме первое в России дело по обвинению школьника в «госизмене». Лику вменили «предоставление помощи иностранному государству — Германии» и в «деятельности, направленной против безопасности РФ», за то что он якобы длительное время фотографировал и снимал на видео вооружения и военную технику одной из воинских частей Майкопского гарнизона. Следствие считает, что он отправлял фотографии на электронную почту «представителя иностранного государства».

28 декабря школьника приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.







Фото: SOTA