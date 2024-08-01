Краснодарского историка оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии

Суд в Краснодаре признал 62-летнего историка и этнографа Сергея Рябчикова виновным по административному делу о «дискредитации» армии, сообщает «ОВД-Инфо»*.

Протокол на него составили из-за записи, опубликованной во «Вконтакте» в апреле 2022 года. И хотя срок давности по данной административной статье три месяца, правонарушение считается «длящимся», сроки идут c момента его обнаружения, а не публикации.



«Я неоднократно говорил всем, с кем мог общаться, что я был и остаюсь пацифистом. Я требовал и требую немедленно прекратить „спецоперацию“ России на территории Украины», — написал Рябчиков в более двух лет назад.



Силовики пришли домой к историку 23 июля, кроме статьи о дискредитации армии на него также составили протокол о демонстрации запрещенной символики. Поводом стал другой пост — с фото рукопожатия министров иностранных дел СССР и Германии Молотова и Риббентропа. За это Рябчикова оштрафовали на тысячу рублей.

Историк в суде признал свою вину.





*Признаны в России «иностранным агентом».