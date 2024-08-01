﻿Что происходит в Венесуэле?

/.../ Только что в Каракасе был арестован национальный директор политического движения «Народный волонтер» Фредди Суперлано.

В течение нескольких часов после закрытия избирательных участков большая часть международных СМИ воздерживалась от констатации очевидного. «СЛУЧИЛОСЬ», — сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс в своем твиттере: «Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявлен победителем на президентских выборах на фоне заявлений оппозиции о нарушениях». Но уже утром во вторник стало абсолютно ясно, что выборы были не просто нерегулярными, испорченными или спорными — их результаты были украдены.

Реакция (людей в Венесуэле) была незамедлительной. Не просто марши, не просто протесты, а нападения на символы режима, включая памятники предшественнику Мадуро, Уго Чавесу.

Откуда они знают, что Мадуро действительно проиграл голосование? Потому что организаторы демократической оппозиции Венесуэлы — тысячи людей внутри и за пределами страны — тщательно готовились к этим выборам, предполагали, что они могут быть украдены, следили за многочисленными нарушениями закона и жестокими нападками со стороны режима, и оставались едины. Более 2 миллионов человек из различных оппозиционных партий приняли участие в совместных президентских праймериз и выбрали кандидата — Марию Корину Мачадо, политического деятеля, которая работает уже более двух десятилетий и известна своим убеждением в том, что режим требует коренных изменений. Когда Мадуро самовольно запретил ей баллотироваться, коалиция возглавил Эдмундо Гонсалес, малоизвестный бывший посол, и оппозиция объединилась за ним.









Протесты в Каракасе (столице Венесуэлы)



На протяжении всей кампании сторонники Гонсалеса и другие политические лидеры подвергались нападениям, арестам и задержаниям со стороны Национальной гвардии, а также вооруженных гражданских групп. Правительственные головорезы писали угрожающие граффити на офисах кампании, а также на зданиях университетов, радиостанций, профсоюзных организаций и домах некоторых активистов. Официальные СМИ в подавляющем большинстве поддерживали Мадуро и очерняли его противников. Некогда богатейшая страна Южной Америки, Венесуэла после более чем двух десятилетий правления стала одной из беднейших, а режим использует карточную систему на продукты как инструмент контроля и подавления.

Тем не менее независимые опросы, проводившиеся на протяжении всей кампании, неоднократно показывали, что Гонсалес имеет значительное преимущество. В день голосования американская компания Edison Research провела опрос на выходе с избирательных участков по заказу частной компании. Результат показал обвальный перевес: 65% за Гонсалеса, 31% за Мадуро, причем Гонсалес лидировал среди пожилых, молодых, мужчин, женщин, городских, сельских и пригородных избирателей. AltaVista, инициатива по параллельному подсчету голосов — проект, направленный на отслеживание голосов в случае обмана со стороны режима, — также подготовила оценку национального голосования, используя методику, которую организаторы объяснили заранее, и разместила ее на сайте Open Science Foundation.

В день выборов AltaVista получила реальные результаты примерно с тысячи избирательных участков, сфотографировала их, проанализировала, а затем разослала результаты по всему миру. Они также показали обвальный перевес: 66% за Гонсалеса, 31% за Мадуро. К вечеру понедельника Мария Мачадо объявила, что ее команда получила результаты голосования с более чем 70 процентов участков в стране. В результате и по этим данным Гонсалес победил.

Этот кропотливый сбор доказательств в воскресенье, а также месяцы подготовки, необходимые для их получения, резко контрастируют с неряшливостью режима, который до сих пор не представил полный набор статистических данных по выборам. Вместо этого Мадуро делает смехотворные заявления о победе и обвиняет Лопеса и Мачадо, среди прочих, в том, что они взломали результаты из таинственного места в Северной Македонии — объяснение, в которое трудно поверить даже самому фанатичному их приверженцу. Контраст между двумя сторонами невозможно не видеть: С одной стороны, люди бросают вызов насилию и арестам, чтобы реформировать свою страну, обратить вспять ее падение, остановить эмиграцию. С другой — неряшливый диктатор, который даже не может сочинить внятную ложь.

Внезапное и драматическое разоблачение непопулярности и некомпетентности режима создало ситуацию, которую соседи Венесуэлы не могут игнорировать. Левые лидеры Колумбии, Чили и особенно Бразилии, чей президент Луис Инасиу Лула да Силва когда-то был дружен с Чавесом, тоже попросили показать им реальные результаты выборов. В рядах Мадуро появились перебежчики. В Венесуэле военные размещены на избирательных участках, и они видели, что происходило во время голосования. Командирам придется сделать выбор.













Очевидно, что режим не ожидал такого исхода, когда планировал голосование. Роберто Патиньо, еще один венесуэльский активист, с которым я разговаривал по телефону, сказал мне, что Мадуро «высокомерен и не в курсе дел» и просто принял как должное, что он победит. Лопес тоже считает, что Мадуро просчитался: «Он думал, что, дисквалифицировав Мачадо, невозможно будет найти альтернативного кандидата. Но мы нашли», — сказал Лопес. Другие попытки манипулировать результатами, даже создать фальшивую оппозицию, также не увенчались успехом. Диктаторы совершают ошибки.

Хотя протесты будут наиболее заметным признаком беспорядков, самые важные решения в ближайшие несколько дней будут приниматься инсайдерами режима. Лопес сказал мне, что, по его мнению, будут вестись две серии переговоров. Один будет между Мадуро и военными, и я думаю, что мы можем увидеть, как военные просто постучат в дверь Мадуро и скажут: «Все, хватит». Если это удастся, то затем должны будут состояться «переговоры между тем, кто стоит у власти, демократическим движением и международным сообществом, чтобы договориться об условиях этого перехода».

На прошлой неделе Патиньо в своей статье в The New York Times предположил, что администрация США может помочь Мадуро покинуть страну. Другие надеются, что эту роль сыграет президент Лула. Может быть, Мадуро переедет на Кубу, это ближайший союзник режима? На пути переходного периода, который все еще может быть сорван, стоит множество препятствий. Мадуро может попытаться переждать протесты, чтобы удержать власть, пока все не устанут. Он может развязать еще более интенсивную волну насилия.

Сеть автократий, которая так долго держала на плаву сначала Чавеса, а затем Мадуро, может снова это сделать. «Да, неудивительно, что мы увидели быстрый ответ и поддержку ложного результата со стороны Китая, России, Ирана, Кубы и других автократий», — сказал Лопес. «Они по-разному заинтересованы в Венесуэле. Иранцы занимаются бизнесом и энергетикой. Русские связаны с военными и клептократической сетью. Китайцы оказывают финансовую поддержку Мадуро». Лопес считает, что оружие, деньги и дипломатическая поддержка, которую они могут предоставить, больше не актуальны. «В данный момент речь идет о народе и его ярости, направленной на защиту результатов выборов».

Статья в The Atlanic



