Площадь Азиопы

«Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Undvivatdieganze Welt!». Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец — в коровник, Ростов — в избу».

Лев Толстой, «Война и мир»

Они думают, что они теперь Евразия, наследники евразийцев. Они думают, что они теперь крепость Россия. Нет, они — не известный науке континент, по необъяснимым причинам оторвавшийся от мира — остров невезения Азиопа. И наследники не евразийца князя Трубецкого, а современники Дугина, полагающего, что граждане России должны водить хороводы и более ничего. Они думают, что управляют миром и как минимум привлекательны для глобального Юга. Давно же не прогуливались по улицам, по их мнению, утратившей суверенитет Европы — весь глобальный Юг почему-то именно там. Не на российских улицах, тем более, с такой миграционной политикой... Весь мир отмечает начало Олимпийских игр, но путинская Россия соревнуется с самой собой на загадочных играх БРИКС.

Поэтому площадь Европы в Москве, что характерно, у Киевского вокзала переименована в площадь Евразии. Приоритеты расставлены. Территория помечена.

Опровергнуты Екатерина Великая, считавшая Россию европейской страной, и Петр Первый, прорубавший окно в Европу. Из трех предшественников Путина, на которых указывал министр Лавров, остался только Иван Грозный, любимый персонаж Сталина. Ему нравилась опричнина...

Парижская Олимпиада самым очевидным образом отделила путинскую Россию не только от Европы, не только от Запада, но и всего мира. По Сене плыли кораблики, которые везли сборные Ирана, Турции, Китая, Азербайджана и прочих небезупречных с точки зрения характеристик режима стран, включая даже Северную Корею. Проплыла сборная Палестины. Сборная Израиля. Это и в самом деле мировое водяное перемирие. У путинской России и ее спикеров, в том числе парадоксальным образом даже некоторых олимпийских чемпионов, остались только аргументы по поводу того, что все эти «их» Олимпиады не имеют никакого значения. Любые призывы к прекращению огня на время Игр со стороны государственных, общественных и религиозных деятелей, тем более чуждых официальной РПЦ, естественно, были проигнорированы. Что тут можно сказать? Только воспользоваться подсказкой Иосифа Бродского: «Эта местность мне знакома как окраина Китая».

Русская речь слышна во всех точках «коллективного Запада». Страна в демографическом кризисе, но щедро растрачивает свой человеческий капитал в полях СВО и стимулирует эмиграцию, заодно шельмуя тех, кто ее выбрал. Единственный предлагаемый рецепт — стимулирование многодетности. Но дети не рождаются в отсутствие будущего, а путинская модель — это неопределенное и абортированное будущее. Вступающие в жизнь люди и уже пожившие ищут перспективы в другом географическом измерении.







Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже



Изоляционизм, национализм, мессианизм, доктрина «особого пути» самого примитивного разбора, смехотворный нарциссизм «государства-цивилизации» — все это не проблема спроса населения, а предложения со стороны власти. Социологические исследования показывают, что в спокойные периоды существования страны отношение респондентов к Европе и США, западному пути в целом, улучшалось, иногда радикальным образом, но немедленно ухудшалось, если Кремль практиковал агрессивную риторику или вел на деле агрессивную политику.

То, что называется общественным мнением сильно зависит от политики и риторики властей. Оно может измениться, но только если что-то поменяется наверху. Чем дольше сверху идут сигналы об автаркии и враждебности, тем меньше шансов на то, что нация выберется из антропологической ямы сравнительно быстро. Как когда-то стремительно общество избавлялось от «совка», стоило разрешить самостоятельное мышление сверху. Нет ничего страшнее для авторитарной и тоталитарной власти, чем не унифицированное мышление, ходьба не строем, самостоятельное мышление. И реальные знания, прежде всего о своем прошлом.

Советский Союз не выпадал из олимпийского движения, путинская Россия выпала. Путинское государство вышло из цивилизованного мира, но россияне остались, хотя многим политикам и чиновникам на том же Западе проще считать любого российского гражданина путинистом, притом что многие из них такие же заложники и жертвы режима, как и украинцы.

Одним из завершающих номеров церемонии открытия парижской Олимпиады стала песня Джона Леннона Imagine, настоящий гимн мира и призыв к миру. Песня исполнялась с горящего одинокой точкой кораблика на темной Сене. В путинской России этого призыва не слышали. Потому что церемонию не видели. Хуже — не хотели видеть. Страна закрытых глаз и заткнутых ушей, страна отказа от мира и того, что в старом русском языке называлось словом «мip», он же толстовский die Ganze Welt, «весь мир» как сообщество всех людей. Отказа от того мира, куда долго шла Россия, и, наконец, пришла, даже уже была в нем, и из которого при коллективном молчании ее увел Путин со своей командой. Шла она оттуда неохотно, вспоминая планировку итальянских вилл и размышляя о продлении учебы детей и внуков в швейцарских пансионах. Но что делать — надо подчиняться и с тем большим рвением обвинять во всем Запад.

Для россиян вернуться в «мiр», в сообщество стран и народов, разделяющих общечеловеческие ценности, которые, кстати, записаны в главе второй Конституции РФ, равнозначно обретению мира, то есть мирной жизни, избавления от войны и, что важно, от ее источников.

Тогда-то и вернемся на спортивные арены. Присоединимся к Ирану не в плохом, а в хорошем смысле. И площадь Азиопы снова переименуют в площадь Европы. Это и будет возвращением России и россиян домой.



