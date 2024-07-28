RFI: От театра к спорту. Кто такой Тома Жолли, арт-директор церемонии открытия Олимпиады-2024





Тома Жолли



Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в формате речного парада на Сене, споры о церемонии не утихают третий день, среди критиков представители церкви, Илон Маск и Виктор Орбан. RFI рассказывает о режиссере Тома Жолли, который стал постановщиком церемонии открытия Олимпиады в Париже.



Театральная карьера Тома Жолли разнообразная и яркая. Этот мастер на все руки родился 1 февраля 1982 года в Руане (Нормандия), сначала учился в Национальной школе театра Бретани в Ренне, а затем получил диплом по театроведению в Кане. В 2006 году он основал собственную труппу La Piccola Famiglia, с которой выиграл премию «Нетерпение», присуждаемую Национальным театром Одеон молодым труппам.



Вместе с La Piccola Familia в 2006 году он поставил во Франции спектакль «Арлекин», который позднее повторил с русскоязычной труппой московского «Гоголь-центра».



Если уже тогда профессионалы обратили внимание на молодого режиссера, настоящий успех у публики пришел к Жолли благодаря крупной постановке шекспировского «Генриха VI». Он работал над четырехчастным 18-часовым спектаклем с 2010 года. Премьера первых двух эпизодов состоялась в 2012 году, а третьего — в 2013 году. В июле 2014 года Жолли поставил четвертый — заключительный — эпизод «Генриха VI», и весь спектакль был показан на 68-м Авиньонском фестивале. Жолли стал самым молодым участником престижнейшего театрального смотра — тогда ему было всего 26 лет. В 2015 году за эту постановку он был удостоен театральной премии «Мольер».



После этого режиссером заинтересовалась парижская Национальная опера. В 2016 году он поставил редкую оперу Франческо Кавалли «Гелиогабал» в Гранд-опера. А в 2018 году именно его спектакль — «Фиест» по трагедии Сенеки — открыл 72-й Авиньонский фестиваль.



Осенью 2022 года Тома Жолли обратил свое творческое внимание на музыкальную комедию, поставив «Старманию». А в 2023 году он обратился к пьесе Евгения Шварца «Дракон», от музыкального театра перейдя к политическим метафорам. «Шварц во многих местах предлагает такой вид театра, который я называю невозможным. Именно поэтому я хотел поставить эту пьесу», — говорил Жолли.



Журнал Vanity Fair писал, что Тома Жолли «знает, каким должен быть театр в эпоху Netflix». Разноплановый, эклектичный постановщик привлек внимание организаторов Олимпийских игр в Париже. Именно ему доверили постановку церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады.

За год до Олимпийских игр глава оргкомитета Тони Эстанге в интервью RFI говорил:





«Мы мечтаем о зрелищной и народной церемонии, к которой смогут прикоснуться сотни тысяч людей, которые будут приветствовать делегации с набережных Сены. Церемонии открытия смотрят более миллиарда человек, и хочется предложить им лучшее шоу».

Работу над олимпийскими церемониями режиссер называет «головокружительной задачей» и «увлекательным интеллектуальным приключением». Жолли говорит, что он вместе с креативной командой обратился к истории Франции, чтобы рассказать увлекательную историю:





«Преимущество в том, что история присутствует везде [по маршруту следования кораблей на церемонии открытия] на сене. Она в монументах, памятниках, мостах и набережных. Мы вдохновились существующими декорациями, чтобы придумать различные сцены».

О себе Жолли говорит, что не является парижанином: до 2022 года он бывал во французской столице лишь наездами. Но после того как ему поручили постановку олимпийских церемоний, он переселился в Париж и не планирует его покидать в скором времени. «Мне нравится, что можно завернуть на какую-нибудь улицу и оказаться в абсолютной тиши. Кроме того, я — парень театральный, а в этом смысле Париж — настоящая пещера Али-Бабы», — рассказывал он.

Режиссер признавал, что никогда не думал, что ему выпадет шанс поставить что-либо в таких местах, как парижская Опера, двор Папского дворца в Авиньоне или центр Парижа. При этом Жолли утверждает, что не гонится за масштабом, отдавая предпочтение интересным историям, которые можно увлекательно рассказать и показать:





«Величие и масштаб не являются целью моей жизни. Увлекательно работать над такими масштабными проектами, но в первую очередь мне интересно рассказывать истории. Будет ли мой следующий проект фильмом? Видео-игрой (мне бы этого хотелось)? Драматическим спектаклем или оперой? В сущности, это неважно. Я в первую очередь вдохновляюсь мощными историями».