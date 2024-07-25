Госдума предложила Центробанку выпустить банкноты с «героями СВО» и захваченными городами Украины

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением нанести на обновленные российские банкноты и монеты изображения захваченных украинских городов и убитых в Украине «героев», сообщает ТАСС.

Как указано в письме, важно, чтобы изображение появилось не на «памятных» банкнотах, выпущенных ограниченными сериями, а купюрах, которые постоянно ходят в обращении. «Только в этом случае будут решены задачи увековечивания памяти о погибших героях и воспитания российской молодежи», — говорится в документе.



При этом Лантратова выступила с конкретными предложениями по изображениям: на банкноте номиналом в 50 рублей — Соледар, 100 рублей — Артемовск (Бахмут), 200 рублей — Работино. Крупные города предлагается избрать на более ценных банкнотах: Луганск на 500 рублях, Донецк — на 1 тысяче, Авдеевка — на 2 тысячах, а Мариуполь — на 5-тысячной купюре.



Также на банкнотах должны быть погибшие в Украине военные, получившие звание Героя России, «отдавшие свои жизни в борьбе с неонацистским киевским режимом», указано в официальном письме депутата Госдумы.



Монеты предлагается «украсить» изображением военной техники.