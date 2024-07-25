Захар Прилепин раскритиковал приговор Евгении Беркович* и Светлане Петрийчук* по обвинению в «оправдании терроризма»

Писатель Захар Прилепин не считает, что в работе Евгении Беркович и Светланы Петрийчук прослеживается оправдание терроризма. По словам Прилепина, он не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол», ставший причиной возбуждения уголовного дела, но в прочитанных им по этому делу текстах он не нашел состава преступления. Оне также подчеркнул, что считает срок в шесть лет заключения — несоразмерным наказанием за спектакль.

«Я, честно говоря, не очень понял, в чем там реальный состав преступления. Якобы оправдание ИГИЛ** в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — цитирует Прилепина Daily Storm.

При этом Прилепин возложил ответственность за происходящее в культуре на «определенных людей», которые создали атмосферу для «таких текстов и фильмов», а теперь «делают вид, что ни при чем».



8 июля судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин назначил Евгении Беркович и Светлане Петрийчук по 6 лет колонии общего режима. Кроме того, после отбытия срока им обеим запрещено администрировать интернет-страницы три года. Время, проведенное в СИЗО, им засчитали день за день.



Беркович и Петрийчук задержали в марте 2023 года и отправили в СИЗО за спектакль «Финист Ясный Сокол». По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы «Финист Ясный Сокол», в котором, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержатся «признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности». Затем Беркович и Петрийчук «совместно осуществили постановку пьесы, которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет».

Все доводы защиты и свидетелей на суде о том, что спектакль является предупреждением, а не оправданием, были проигнорированы судом.



На стороне обвинения выступили лишь трое свидетелей: сотрудник центра «Э», актер Владимир Карпук, сорвавший показ спектакля в 2022 году, а также секретный свидетель под псевдонимом «Никита». Прокуратура ходатайствовала о закрытии процесса от публики, так как якобы были найдены комментарии с угрозами участникам процесса. После чего заседания проходили в закрытом режиме.





*Внесены в список «экстремистов и террористов».

**Признан террористической организацией, деятельность которой запрещена.

Фото: Александра Астахова/Медиазона



