В Карелии местный тамада написал донос на пенсионерку, сообщив, что она оскорбляет «героев СВО»

Как сообщил «7×7»*, донос на 63-летнюю Галину Исподину из Медвежьегорска написал сторонник войны и ведущий мероприятий Юрий Ковыршин. Бдительный гражданин сообщил, что пенсионерка в местном сообществе во «ВКонтакте» утверждала, что вернувшийся с войны военный — не герой, а преступник, «дискредитируя тем самым его героический поступок». Затем, по его словам, она оскорбила ополченца ДНР Арсена Павлова (Моторолу).

«На сделанные ей замечания отвечала дерзко, по-хамски бравируя своей безнаказанностью», — написал в своем заявлении в полицию тамада из карельского города.

Полиция составила на пенсионерку административный протокол по статье о «дискредитации» армии.

В июле 2022 года Галину Исподину уже наказывали за «дискредитацию» армии. Тогда поводом стали два комментария женщины в соцсетях. В частности, она написала, что не видит очередей у военкоматов, чтобы «бежать на мясо в соседнюю страну». Суд назначил ей штраф в 20 тысяч рублей, что ниже минимального предела, учтя, что половину пенсии женщина тратит на коммунальные платежи.







*Признан в России «иностранным агентом».



Фото: страница Исподиной в «Одноклассниках»