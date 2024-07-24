Белгородская похоронная компания использовала в рекламе логотип общества «Мемориал»*

Рекламу компании «Много памятников», производящей гранитные надгробия в Белгородской области, опубликовал один из местных пабликов. Буква «М» на логотипе в точности повторяет лого исторического и правозащитного общества «Мемориал».

Компания работает с 2021 года, как долго она использует логотип правозащитной организации, неизвестно, однако кроме рекламы в соцсетях логотип также размещен и на сайте компании.







В 2016 году Минюст РФ объявил «Международный Мемориал» «иностранным агентом», а в 2021 году Верховный суд ликвидировал российские юридические лица «Международного Мемориала» и Правозащитного центра «Мемориал». Генпрокуратура заявила, что старейшая правозащитная организация нарушала закон об «иноагентах», правозащитники назвали дело политическим.



По данным белгородского канала «Пепел», за два года войны в Украине погибли и пропали без вести почти 1000 уроженцев региона. Еще более 210 мирных жителей в результате обстрелов погибли в самой Белгородской области. И все это время в городе работает похоронное бюро с логотипом правозащитного общества, собирающего информацию о жертвах политических репрессий.







*Признан в России «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.



