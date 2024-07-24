Вице-президент США Камала Харрис в общенациональном опросе опережает кандидата Дональда Трампа на 2%

По данным опроса Reuters/Ipsos, вице-президент США Камала Харрис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как президент Джо Байден завершил свою перевыборную кампанию и призвал демократов выдвинуть ее кандидатом на выборах президента.

Харрис опередила Трампа в национальном опросе, получив 44% голосов против 42%, разница в пределах трехпроцентной погрешности. Reuters отмечает, что в опросе от 15-16 июля Харрис и Трамп были равны — 44 %, а в опросе от 1-2 июля Трамп лидировал на один процентный пункт.

Около 56% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с трудностями», по сравнению с 49%, которые сказали то же самое о 78-летнем Трампе.



Три четверти избирателей-демократов согласились с утверждением, что партия и избиратели должны поддержать Харрис сейчас, и только четверть заявили, что за номинацию должны бороться несколько кандидатов.



Когда участникам опроса показали гипотетический бюллетень, включающий независимого кандидата в президенты, Харрис опередила Трампа — 42% против 38%, что выходит за пределы погрешности.

В ходе опроса, проведенного в режиме онлайн, был опрошен 1 241 взрослый житель США по всей стране, включая 1 018 зарегистрированных избирателей.



Во вторник в своей 17-минутной речи в Милуоки Харрис агрессивно критиковала уязвимые места Трампа, сравнив свою биографию бывшего прокурора с его послужным списком осужденного преступника.



«Хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти?» — задала Харрис риторический вопрос многотысячной толпе на митинге.

Фото: Reuters







