Москва и Подмосковье рекордно увеличили сумму выплат за подписание контракта с Минобороны

Поступившие на службу в Москве контрактники получат единовременную выплату в размере 1,9 млн рублей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как указано в сообщении на сайте столичного правительства, единовременную выплату смогут получить военнослужащие, отобранные на военную службу по контракту, начиная с 23 июля. Общая сумма выплат военнослужащему-контрактнику из Москвы составит свыше 5,2 млн рублей за первый год службы.

В Московской области единовременная выплата выросла с 1 до 1,7 млн рублей. В регионе сумма выплат складывается из трех компонентов: 200 — региональная выплата, 195 — федеральная и 1305 тысяч — «специальная выплата». Именно последняя выросла на 700 тысяч.



На сайте контрактной службы Московской области отмечают, что эта выплата в рамках набора на контрактную службу в 1-ю танковую армию. Впрочем, неделю назад, с выплатой в миллион, набор был туда же. При этом, как указано в сообщении, существуют и дополнительные выплаты: 8 тысяч рублей выплачивается за каждый день участия в активных наступательных действиях, 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

Ежемесячная выплата контрактникам Подмосковья — от 204 тысяч рублей в зависимости от звания. Также предлагают кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным), освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, академический отпуск и льготы для семьи



Предыдущее увеличение единовременной выплаты в области с 600 тысяч до миллиона рублей было в прошлом ноябре.



По данным Минобороны на начало июля, с начала 2024 года около 190 тыс. россиян подписали контракты с оборонным ведомством.



В декабре Минобороны впервые с начала войны в Украине назвало число служащих в российской армии по контракту — 640 тысяч человек.

