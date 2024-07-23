Венгрия снова заблокировала помощь ЕС Украине

О том, что Венгрия в очередной раз заблокировала средства Европейского фонда мира, из которого финансируются поставки оружия в Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, назвав ситуацию «огромным разочарованием».

«Новой причиной стало то, что Венгрия не может импортировать российскую нефть, которая отправляется компанией «Лукойл», находящейся под санкциями», — цитирует Сикорского ТАСС.

22 июля министры иностранных дел ЕС собрались на встрече в Брюсселе для достижения соглашения о разблокировании средств фонда мира Европейского Союза для финансирования поставок оружия в Украину. Речь идет о сумме около 6 млрд евро. Венгрия заблокировала процесс предоставления военной помощи Украине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции после встречи, что «большинство государств-членов настаивали на необходимости снять блокировку выплат, которые задерживаются месяцами, год». Однако этого не случилось из-за одного государства, которое настаивало, что подобное решение «неприемлемое и невыносимое».

Из Европейского фонда мира страны ЕС получают компенсации за отправку вооружений в Украину. Как сообщил Сикорский, из-за позиции Венгрии Польша не может получить от Брюсселя 2 млрд евро.

Жозеп Боррель отметил, что блокирование средств Европейского фонда мира может негативно сказаться на военной поддержке Украины. «Страны ЕС не получат компенсации за уже переданные вооружения. Значит, у них будет мало стимулов продолжать это в будущем», — отметил глава Евродипломатии.

На прошлой неделе Украина перекрыла транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию. Поставки топлива из России в эти страны осуществлялись по трубопроводу «Дружба». Киев объяснил это введением санкций против российской компании.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт считает действия Киева недружественными и поднимет вопрос о них 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. И сдержал свои угрозы, которые на самом заседании вылились в шантаж.

В понедельник Жозеп Боррель лишил Венгрию роли принимающей стороны встречи министров иностранных дел ЕС после поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин. Боррель заявил, что встреча, запланированная на конец августа в Будапеште, теперь пройдет в Брюсселе, после того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан без поддержки ЕС посетил Москву и Пекин, а его правительство назвало политику ЕС «провоенной». По мнению главы Евродипломатии, ЕС должен послать Венгрии «сигнал, пусть и символический».

Ответ Венгрии уже нельзя назвать символическим, так как блокирует любую помощь Украине со стороны ЕС.





Фото: SOPA