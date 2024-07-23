МВД создаст базу данных россиян, которые уехали из страны для осуществления «экстремистской» деятельности

МВД России создаст банк данных на лиц, выехавших за пределы страны «для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств». Это объясняется «экстремистской угрозой со стороны россиян», поддерживающих диверсии в пользу Украины в России. Проект указа президента подготовлен ведомством в рамках «Стратегии противодействия экстремизму», которая в своей обновленной версии приравнивает отъезд из страны к преступлению.

Конкретных критериев для включения базу данных не прописано, также непонятно, что подходит под определение «иностранные центры недружественных государств».



По всей вероятности, определять причастность к «экстремизму» будут по постам и комментариям в интернете. Для этого МВД планирует внедрить искусственный интеллект для мониторинга соцсетей. ИИ также собираются использовать для деанонимизации пользователей.

Основными «экстремистскими» угрозами для России в документе называются радикальный ислам, «искажение истории» и вовлечение российских граждан в деятельность «радикальных националистических вооруженных формирований, в том числе на Украине». Цель создания базы данных потенциальных экстремистов — «предотвращение проникновения» на российскую территорию, то есть российских граждан планируют сделать невъездными.



Проект указа был опубликован после того, как стало известно о случаях аннулирования внутренних паспортов активистов, критиковавших военное вторжение в Украину. В середине июля основатели «Омского гражданского объединения»* Даниил Чебыкин и Ричард-Роман Кинг сообщили, что им без объяснения причин аннулировали внутренние паспорта России. Они оба проживают за границей, а об аннулировании узнали при попытке получить новые загранпаспорта. Позже стало известно, что паспорт аннулировали студентке из Архангельска Олесе Кривцовой**, заочно арестованной по делам о «дискредитации» армии и «оправдании терроризма».



*

Признаны в России «иностранным агентом» и «экстремистской организацией».

**

Внесена в реестр «экстремистов и террористов».