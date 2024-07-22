Председателя «Яблока» Льва Шлосберга* оштрафовали за репост обращения Арнольда Шварценеггера к россиянам

Псковский суд оштрафовал Льва Шлосберга на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» ВС РФ из-за репоста видеообращения Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года, сообщила «Псковская губерния». Американский киноактер записал и опубликовал в своем телеграм-канале обращение к россиянам и российским солдатам, которых послали на войну в Украину. И отдельно подчеркнул, что восхищается теми, кто сегодня, находясь в России, протестует против этой войны.

«Эксперт» увидел в видео актера высказывания, в которых действия ВС РФ «характеризуются как вторжение, как направленные на завоевание, покорение вооруженной силой, захват; как не направленные на цели защиты; как нарушающие международное право; как связанные с ударами по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре; братоубийственные».



При этом в материалах дела американский актер был назван «пользователем с инициалами «А.Ш.»



Шлосберга в 2022 году дважды штрафовали за «дискредитацию» ВС РФ, оба раза на 32 тысячи рублей. В 2023 году политика включили в реестр «иностранных агентов». А 5 февраля 2024 года суд трижды за день оштрафовал Шлосберга: дважды за нарушение закона об «иноагентах» и один раз за распространение информации об организации, признанной в РФ террористической, без указания на то, что ее деятельность запрещена.



*Признан в России «иностранным агентом».