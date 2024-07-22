По подсчетам «Пепла», за почти 2,5 года войны в Украине погибло 847 военнослужащих Белгородской области, еще 122 уроженца региона числятся пропавшими без вести.

Средний возраст погибших 33,5 года, самому молодому из них было 18 лет и пять месяцев, самому пожилому — 73 года. Больше всего потерь среди 25-летних и 33-летних. 66 человек родились и умерли при Путине.

Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прошлой неделе, за время войны погибло более 200 мирных жителей региона, по подсчетам «7×7»*, погибших среди гражданского населения — 211 человек.



Согласно отчету министра социальной защиты населения и труда Белгородской области Елены Батановой, численность населения региона за год снизилась на 13,8 тысячи человек, а количество экономически активных людей — на 6,6 тысячи, сообщил «Пепел». «Мы надеемся, что область временно покинули в основном люди старшего возраста и дети», — сказала Батанова.

С 23 июля в Белгородской области из-за «сложной оперативной ситуации» ограничат доступ в 14 населенных пунктов.



На въездах в населенные пункты будут установлены КПП, на которых будут дежурить силовики. Въезд общественного транспорта, в том числе такси, в эти населенные пункты будет запрещен, чтобы выехать из них нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов.



«Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты — бронежилете и каске — и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов», — сообщил Гладков.

Губернатор также заявил о том, что жителям будут выплачивать частичную компенсацию аренды жилья — 10 тысяч рублей в месяц для обычных семей и 15 — для многодетных.





*Признан в России «иностранным агентом».

