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#Новости

В Геленджике пенсионера приговорили к трем годам условно за антивоенные посты

22.07.2024

74-летнему Василию Романюте вменили «дискредитацию» российской армии, в 2022 году его уже штрафовали по административной статье 

Суд в Геленджике 17 июля приговорил 74-летнего местного жителя Василия Романюту к трем годам условно по статье о повторной «дискредитации» армии, сообщил «7×7»*. Ему также запретили три года размещать посты в соцсетях.

В апреле Романюту задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, пенсионер с декабря 2022 по март 2023 года со своего аккаунта в социальной сети публиковал сведения, а также делал репосты публикаций других пользователей, содержащие информацию, «дискредитирующую ВС РФ». В июне уголовное дело передали в суд и рассмотрели за три заседания, мужчина признал вину.

В октябре 2022 года Василия Романюту оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации» армии за пикет у памятника чекистам в Краснодаре. Он вышел на улицу с плакатом «Фюрер Вовка Путлер преступник. Его ждет Гаага».

Провластный паблик «Полицейский правозащитник» писал, что Романюта также участвовал в «Умном голосовании» Алексея Навального**.

По данным «ОВД-Инфо»*, уже 988 человек стали фигурантами антивоенных уголовных дел.


*Признаны в России «иностранными агентами».
**Внесен в список «экстремистов и террористов».

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