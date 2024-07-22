FT: «Таинственные покупатели, связанные с Россией», собирают «теневой флот» для транспортировки СПГ

Как пишет Financial Times со ссылкой на инсайдеров судоходной отрасли, группа ранее неизвестных компаний, зарегистрированных в основном в ОАЭ, в течение последнего года стремительно приобретала суда для перевозки СПГ, взвинчивая рыночные цены, особенно на самые старые суда. По данным компании Windward, консультирующей судовладельцев и правительства по вопросам рисков, со второго квартала 2023 года более 50 судов, перевозящих СПГ, перешли в собственность компаний, расположенных в ОАЭ. До этого подобные сделки были редкостью.

Эта скупка похожа на то, как Москва ранее создавала «теневой флот» танкеров для транспортировки нефти по всему миру в условиях западных санкций, часто используя ОАЭ в качестве центра для торговли энергоносителями. Хотя российские продажи СПГ меньше страдают от западных санкций, чем нефть, планируется ужесточение ограничений, что заставляет Москву совершать подобные действия.

Специалисты группы по отслеживанию судов Kpler заявили, что события на рынке СПГ-танкеров «указывают на сложную сеть морских операций, потенциально связанных с российскими интересами». При этом некоторые из недавно приобретенных судов теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из России. Данные отслеживания судов показали, что одно судно загружает СПГ с Ямала, флагманского экспортного проекта России, который еще не пострадал от санкций.



По данным судового брокера, увеличение числа покупателей привело к росту цен на более дешевые и менее эффективные суда для перевозки СПГ, возраст которых превышает 15 лет. Одно судно СПГ, построенное в 2007 году, было продано примерно за $50 млн в 2022 году, а в этом году одно судно было продано за $80 млн.



СПГ приобретает все большее значение для российской экономики военного времени, обеспечивая доход после потери трубопроводного экспорта в Европу. ЕС и Азия, крупные рынки сбыта российского СПГ, воздерживаются от введения запрета на импорт, чтобы избежать сбоев на мировом газовом рынке.



Фото:AFP



