США: как Байден преподал урок Путину

Президент США Джо Байден официально объявил, что снимается с гонки за переизбрание на пост 47-го президента США от Демократической партии. В письме в воскресенье, 21 июля, о котором даже его ближайшие советники узнали всего за пару минут до его публикации в социальной сети Х ( в прошлом Твиттер) , Байден написал , что хотя он сам собирался продолжить борьбу за переизбрание, тем не менее он считает, что «это в лучших интересах моей партии и страны , чтобы я отступил и полностью сосредоточился на исполнении моих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока». Президентский срок уходящего президента США истекает в полдень двадцатого января — в случае Джо Байдена 20 января 2025 года. Чуть позже пришло сообщение, что Байден поддержал выдвижение в качестве кандидата от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Байден болен ковидом и находится сейчас на карантине в своей резиденции в родном штате Делавэр. В письме он пообещал обратиться к нации на следующей неделе.





Сенсационное заявление Байдена — ожидаемая неожиданность. О том, что Байден может сняться с выборов в эти выходные (20— 21 июля) говорили многие источники в Вашингтоне. Процесс начался 20 июня, после того как Байден крайне неудачно выступил на телевизионных дебатах с 45-м президентом США и ныне (после съезда республиканцев 15-17 июля) официальным номинантом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Несмотря на то, что эти дебаты на канале CNN были организованы по инициативе аппарата Демпартии и прошли по правилам, на которых настоял избирательный комитет партии, Байден выглядел ужасно — как очень старый человек, который теряет мысль, забывает нужные слова, не помнит о чем говорил в начале ответа на вопрос и составлял предложения, которые как будто брал из разных брифингов , хранящихся в разных уголках его памяти, и никак не связанные друг с другом. Надо отдать должное Трампу: в ходе дебатов он лишь однажды прокомментировал состояние Байдена: «Я ничего не понял из того, что он сказал, но он и сам не понимает».

Неадекватность Байдена, которую и он, и его помощники тут же стали объяснять простудой, сменой часовых поясов, усталостью от двух перелетов в Европу и обратно с заездом в Калифорнию и т.п., на самом деле давно уже секрет полишинеля. Однако, его ближайшие помощники и жена успешно перекрыли доступ к нему людей, не входящих в ближайший круг. Те же, кто входили, рассказывали, что Джо по-прежнему энергичен и вполне способен победить Трампа. Такое уже случалось в истории США — 28- ой президент США Вудроу Вильсон (Woodrow Wilson, президент с 1913 по 1921 гг.) в ходе своего второго срока перенес несколько инсультов, практически не мог говорить, а страной управляли от его имени жена и личный врач. Вильсону помогло то, что в те времена не было ни телевизора, ни интернета. Но и Байден практически не давал интервью, а когда выступал на митингах в свою поддержку, то читал речь с телепромтеров. 20 июня вся глубина проблемы стала очевидна нации или, как минимум, тем пятидесяти одному миллиону человек, кто смотрели дебаты. Вскоре и опросы, прежде всего в важнейших для президентских выборов так называемых переменчивых штатах (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания), показали, что Трамп на несколько процентных пункта опережает Байдена. И хотя национальные опросы в США в последние годы постоянно ошибались с прогнозами, тем не менее есть проверенный и повторенный временем факт: в 2016 году Трамп обошел Хиллари Клинтон именно в Висконсине, Мичигане ( который до этого аж с 1988 года регулярно голосов за кандидатов Демократической партии) и Пенсильвании и выиграл, сам того не ожидая, президентскую гонку. В 2020 году Байден развернул ситуацию ровно в обратную сторону , выиграл все эти три штата, и плюс еще два, которые раньше считались республиканскими, Аризону и Джоржию, и вернул демократам Овальный кабинет.

Трампа с поднятым вверх победным? угрожающим? кулаком и кричащего “ fight” ( боритесь !) — на фоне американского флага обошла все издания мира и еще более убедила политический Вашингтон, что Байдену Трампа не победить. В конце концов то ли Пелоси, то ли кому-то из наиболее близких помощников президента США удалось показать ему реальные цифры опросов (очевидно, что раньше его щадили) — и в воскресенье, 21 июля, в 13:46 минут по времени восточного побережья США Байден через социальную сеть Х объявил, что снимается с гонки. Как утверждают,аппарат узнал об этом его решении минутой раньше. Не знала и вице-президент Камала Харрис. Но Джо Байден, который провел в публичной политике почти пятьдесят лет, вошел в историю как человек, который сумел поставить интересы страны, нации выше своих личных интересов. Таких людей Аристотель называл аристократами духа, которые в идеальном мире и должны становиться лидерами. Беда, писал Аристотель, что даже лучшие из них, если задерживаются у власти, становятся диктаторами. Байден преподал урок и северокорейскому Киму, и китайскому Си, и российскому Путину, и венесуэльскому Мадуро и прочим автократам помельче, да и своему сопернику Дональду Трампу, который по сию пору не признал поражения на выборах 2020 года,— что ради страны и ее благополучия можно и нужно отказаться от власти.





Что дальше



Как пишет

Итак, если демократы не договорятся до съезда , выдвижение кандидатов будет проходить прямо на съезде, но не с голоса —для включения кандидата в избирательный бюллетень необходимо собрать подписи не менее 300 делегатов съезда, собирать подписи можно как до съезда, так и вовремя, но из одного штата не может быть больше 50 подписей. Дальше начинается голосование — кандидату надо набрать простое большинство. Если в первом туре никто не набрал большинства голосов делегатов съезда, в дело вступают так называемые суперделегаты — верхушка партии, бывшие президенты, члены кабинета, губернаторы, которые в первом туре не имеют права голосовать. Голосование продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберет большинства голосов. Байден стал кандидатом от Демократической партии 12 марта 2024 года, после того как выиграл праймериз партии, которых де факто не было: традиция и хороший тон не позволяет кандидатам от партии выдвигаться против действующего президента США, представляющего эту партию. Поэтому в праймериз не участвовали такие известные в США политики— демократы, как губернаторы Калифорнии, Мичигана, Пенсильвании, Северной Каролины и т.д. На праймериз выбираются делегаты на съезд партии, который и должен официально утвердить кандидата от партии —он откроется 19 августа в Чикаго, штат Иллинойс.Как пишет Washington Post , вариантов, строго говоря, два. Один — еще до начала съезда представители всех штатов соглашаются/голосуют, что делегаты и номинация Байдена переходят его вице-президенту Камале Харрис. Они могут согласиться и проголосовать. А могут — не согласиться. Тогда второй вариант— состоится так называемый открытый съезд, когда делегаты могут предложить разных других кандидатов, и съезд выберет номинанта путем голосования. Таких «открытых съездов», когда аппарат партии теряет контроль за процессом, и он оказывается в руках весьма разнородных групп в партии, не было аж с 1968 года, когда Линдон Джонсон отказался идти на разрешенной ему конституцией второй срок. Правда, Джонсон объявил о своем решении не за четыре месяца до выборов, а еще в апреле, номинантом стал его вице-президент, который выборы с треском проиграл кандидату от Республиканской партии Ричарду Никсону.Итак, если демократы не договорятся до съезда , выдвижение кандидатов будет проходить прямо на съезде, но не с голоса —для включения кандидата в избирательный бюллетень необходимо собрать подписи не менее 300 делегатов съезда, собирать подписи можно как до съезда, так и вовремя, но из одного штата не может быть больше 50 подписей. Дальше начинается голосование — кандидату надо набрать простое большинство. Если в первом туре никто не набрал большинства голосов делегатов съезда, в дело вступают так называемые суперделегаты — верхушка партии, бывшие президенты, члены кабинета, губернаторы, которые в первом туре не имеют права голосовать. Голосование продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберет большинства голосов.

«В 1924 году, пишет Washington Post, демократам потребовалось 103 тура голосования, чтобы в итоге остановиться на компромиссном кандидате Джоне Дэвисе, после того как два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, сняли свои кандидатуры. Ничего хорошего из этого не вышло. Действующий президент Калвин Кулидж победил Дэвиса с большим отрывом».





Дональд Трамп



С тех выборов много чего случилось, и нация узнала, кто такой Дональд Трамп, но он сумел сохранить своего избирателя, несмотря на все скандалы, суды с участием порнозвезд и прочего — этот избиратель, следует заметить, не дает ему победы,ему предстоит привлечь на свою сторону независимых избирателей. Три дня съезда республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин,( Средний Запад, переменчивый штат) были днями торжества и панегирика Трампу. Мне периодически казалось, что я вернулась в юность, на трансляции съездов КПСС, на которых славили генсека Брежнева.

Впрочем, это было еще и очень профессионально организованное шоу, на котором солировали не столько функционеры партии, сколько обычные американцы, которые рассказывали о сыновьях, погибших в Афганистане, когда по приказу президента Байдена армия США на стероидах уходила из Кабула, заставив американцев вспомнить кадры ее бегства из Сайгона, Или — родители девушки ,изнасилованной, а потом убитой нелегальным иммигрантом — Трамп обещает полностью перекрыть границу с Мексикой и депортацию пяти миллионов нелегалов, или — люди, потерявшие бизнес и средства к существованию из-за высокой инфляции. И это производило сильное впечатление — не лозунги, реальные люди объясняли, почему они будут голосовать за Трампа, хотя раньше голосовали за демократов. Если в 2016 году Дональд Трамп, миллиардер из Нью Йорка, сделавший состояние на кэшевом и весьма непрозрачном строительном бизнесе, был темной лошадкой, в победу которого практически никто не верил, включая, надо честно признаться, автора этих строк — я тогда написала заметку под заголовком «Неизбежность Хиллари» — впрочем , журналисту простительно, тем более, что я основывалась на многочисленных интервью и беседах на съезде домкратов летом 2016 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, включая — с суперделегатом и бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт. На мой вопрос, есть ли у демократов план Б на случай, если победит Трамп, Олбрайт отвечала: «Этого не может быть, я сама буду ходить по домам и убеждать голосовать за Хиллари». Хиллари Клинтон вышла тогда на зключительную сцену съезда в белом брючном костюме — как невеста нации. За нее проголосовало большинство американцев, но она проиграла по голосам выборщиков, потому что проиграла в переменчивых штатах. Это, к слову, и о том, почему национальные опросы на выборах президента США мало что говорят о реальном исходе — смотреть надо на цифры в ключевых штатах.С тех выборов много чего случилось, и нация узнала, кто такой Дональд Трамп, но он сумел сохранить своего избирателя, несмотря на все скандалы, суды с участием порнозвезд и прочего — этот избиратель, следует заметить, не дает ему победы,ему предстоит привлечь на свою сторону независимых избирателей. Три дня съезда республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин,( Средний Запад, переменчивый штат) были днями торжества и панегирика Трампу. Мне периодически казалось, что я вернулась в юность, на трансляции съездов КПСС, на которых славили генсека Брежнева.Впрочем, это было еще и очень профессионально организованное шоу, на котором солировали не столько функционеры партии, сколько обычные американцы, которые рассказывали о сыновьях, погибших в Афганистане, когда по приказу президента Байдена армия США на стероидах уходила из Кабула, заставив американцев вспомнить кадры ее бегства из Сайгона, Или — родители девушки ,изнасилованной, а потом убитой нелегальным иммигрантом — Трамп обещает полностью перекрыть границу с Мексикой и депортацию пяти миллионов нелегалов, или — люди, потерявшие бизнес и средства к существованию из-за высокой инфляции. И это производило сильное впечатление — не лозунги, реальные люди объясняли, почему они будут голосовать за Трампа, хотя раньше голосовали за демократов.