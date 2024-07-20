Стихийный митинг в Краснодаре: мэр предложил приковать себя к столбу наручниками, но задерживать стали жителей

Жители нескольких ЖК в Краснодаре перекрыли улицу, протестуя против отключения электричества. Люди скандировали «Дайте свет!», так как уже несколько суток у них нет электричества, сообщает паблик «Краснодар сейчас».

К протестующим приехал мэр города Евгений Наумов и пообещал остаться на месте, «пока не дадут электроснабжение». «Буду здесь вместе с вами, хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — сказал он и попросил не перекрывать дорогу.



Вскоре после выступления мэра полиция начала освобождать проезжую часть привычными методами, сталкивая с дороги людей, не желающих уходить добровольно, росгвардейцы скрутили и увели по меньшей мере двух человек.



Акция протеста началась из-за отключений электричества, которые происходят в этом районе города с начала июня. По словам жителей, они сидят без света по 12-15 часов в день, в домах пропадает вода. В некоторых многоэтажках нет газоснабжения, из-за чего невозможно приготовить еду. Не работают кондиционеры, а на улице +40 и выше.



Перебои с электричеством в Краснодарском крае власти подтвердили еще 8 июля и связали их с аномальной жарой. Вслед за Ростовской областью в Краснодарском крае начали веерные отключения, чтобы снизить потребление.

Ситуацию усугубил произошедший 17 июля сбой на Ростовской АЭС, из-за которого 2,5 млн жителей нескольких регионов временно остались без электричества.





