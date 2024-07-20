В Воронеже активиста, который вышел из колонии после срока за призывы к «экстремистской деятельности», отправили «досиживать»

Центральный районный суд Воронежа 19 июля повторно принял решение отправить местного активиста Григория Северина «досиживать» 84 дня неотбытого срока по делу о фразе «режь гэбню», сообщила SOTAvision*.

Это уже второе решение по делу о пересчете срока для Северина. Аналогичное решение было вынесено в августе прошлого года, однако из-за процессуальных нарушений дело было отправлено на пересмотр.



В августе 2022 года воронежский суда приговорил Северина к двум годам колонии-поселения по делу о «призывах к экстремистской деятельности», ему также запретили администрировать сайты в течение двух лет. Об уголовном деле на Северина стало известно в феврале 2021 года, а основанием стала публикация во «ВКонтакте» от 19 декабря 2019 года. По версии следствия, Северин якобы написал на своей странице «режь гэбню» к посту о стрельбе у здания ФСБ. Сам он вину не признал.

С учетом времени, проведенного в СИЗО, в августе прошлого года Северин вышел на свободу. Как отмечает издание, в колонии его в общей сложности два месяца держали в ШИЗО, успев оштрафовать за «дискредитацию» российской армии. Более того, по информации «ОВД-Инфо»**, за месяц до освобождения активиста перевели в колонию общего режима, так как, по словам руководства колонии-поселения, осужденный не здоровался с сотрудниками и отказывался держать руки за спиной.



Через две недели после освобождения Центральный районный суд постановил, что Северину неправильно посчитали срок, который он должен был отбыть в заключении: день, проведенный под домашним арестом, зачли как два дня в колонии-поселении. Суд постановил отправить Северина в колонию «досиживать» 84 дня, однако Воронежский областной суд отменил это решение, так как активиста не уведомили должным образом о заседании. Дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.



Через год позиция суда не изменилась, Григория Северина взяли в зале суда под стражу.







*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

**Признан в России «иностранным агентом».

Фото: Мемориал



