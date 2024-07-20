Россия атаковала Украину ракетами «Искандер» и 16 дронами

20 июля в три часа ночи российская армия нанесла удар ракетами «Искандер» по Изюмскому району Харьковской области. В результате обстрела объекта инфраструктуры повреждено более 50 жилых домов, административные здания, хозяйственные постройки и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Погибли 2 мужчин и 3 человека ранены.

Под ударом также оказалась железная дорога, четверо железнодорожников получили ранения, повреждены здания и подвижной состав.

Удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры в Полтавской, Сумской и Черниговской областях, сообщила компания «Укрэнерго».

Как написал глава областной администрации Полтавской области Филипп Пронин, повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар. Обесточены 16 населенных пунктов, временно без электроснабжения остались почти 3,8 тысяч потребителей, без воды — 700. Без света остались и в Черниговской области.



Всего в ночь на 20 июля Россия обстреляла пять регионов Украины: Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области, следует из сообщения Воздушных сил ВСУ.

Для ударов армия РФ использовала три баллистические ракеты «Искандер-М», которые запустили из Воронежской области, одну крылатую ракету «Искандер-К», 16 БПЛА «Шахед» из Курской области, также известно о применении одного БПЛА неустановленного типа.



По сообщению Воздушных сил Украины, сбито 13 БПЛА.



«Украинская правда» сообщила, что дроны атаковали и Херсон, была сожжена эвакуационная машина, стоявшая возле областной клинической больницы.



Фото: ДСНС





