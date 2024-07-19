Российская армия нанесла ракетный удар по жилому сектору в Николаеве

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о двух ударах, один из которых пришелся в живой сектор, а второй — в детскую площадку во дворе многоэтажек. Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирные жилые дома.

Погибли три человека: 63-летняя женщина, мужчина и 12-летний мальчик. Еще 5 человек получили ранения разной степени тяжести.

Как заявили в Офисе генпрокурора, удары наносились ракетами Х-59.



«Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира», — отреагировал на российскую атаку президент Украины Владимир Зеленский.



Сегодня рано утром Россия также нанесла удар по жилым кварталам города Чугуев в Харьковской области. По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры. Семь человек получили ранения, среди них подросток 14 лет.



Фото: ТГ Владимира Зеленского











