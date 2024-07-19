Более 200 россиян добились пересмотра штрафов за «дискредитацию» армии, это каждый 22-й обвиняемый

За два с половиной года 119 россиян, оштрафованных за «дискредитацию» армии, смогли оспорить наказание в апелляционной инстанции, подсчитала «Верстка»*. Еще 89 человек добились возвращения дела в первую инстанцию, а 47 человек значительно изменили размер своего наказания.



Статья о «дискредитации» российской армии появилась в кодексе об административных правонарушениях в марте 2022 года. Как посчитало издание на основе данных Судебного департамента при Верховном суде, по данной статье штрафовали 6792 раза (4439 раз в 2022 году и 2353 раза в 2023 году). В 2022–2023 годах с помощью статьи о «дискредитации» армии государство заработало почти 190 млн рублей.



За 2024 год официальных данных пока нет, но по данным правозащитников к июлю за «дискредитацию» было составлено уже свыше 1000 протоколов.



За последние два года, как выяснила «Верстка», в суды апелляционной инстанции подали не менее 2659 жалоб на решение по данной статье. В большинстве случае решение оставили в силе, однако 119 человек смогли отменить штрафы.

Основными причинами, по которым отменяли штрафы, стали истечение срока давности (отменено 42 штрафа), ошибки в протоколе (отменено 22 штрафа), еще 13 решений отменили из-за того, что обвиняемый не получил судебную повестку лично в руки.





*Признана в России «иностранным агентом».

