Суд в Екатеринбурге приговорил репортера WSJ Эвана Гершковича к 16 годам заключения по статье о шпионаже

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима, сообщили РИА «Новости».

Гершковича признали виновным в шпионаже. Во время прений прокурор Микаэль Оздоев просил назначить журналисту 18 лет лишения свободы. Дело рассматривалось в закрытом режиме, судебное следствие по делу журналиста завершили за два заседания 26 июня и 18 июля, после чего перешли к прениям и приговору, которые прошли в один день. Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК «Уралвагонзавод». Делал он это якобы по заданию ЦРУ. Как указано на сайте суда, предварительное следствие проведено Следственным управлением ФСБ России. Силовики утверждают, что следствием все «установлено и документально подтверждено», однако никаких конкретных доказательств до сих пор представлено не было, а процесс сделали закрытым.



Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте 2023 года, после того как он посетил Нижний Тагил, где находится оборонный «Уралвагонзавод». Американца этапировали в Москву, он находился под арестом в СИЗО «Лефортово». 13 июня 2024 года Генпрокуратура предъявила Гершковичу окончательное обвинение, и дело передали в суд Екатеринбурга.



Президент США Джо Байден неоднократно обещал добиться освобождения Гершковича. После убийства Алексея Навального* WSJ написала, что переговоры Вашингтона с Москвой об обмене журналиста не сдвигались с места, и тогда бывшая госсекретарь Хилари Клинтон пролоббировала включение в сделку российского оппозиционера — обменять его предлагалось на осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. Обмен не состоялся из-за смерти Навального.



В марте 2024 года Байден заявил, что США продолжат добиваться освобождения Гершковича. 17 июля глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что переговоры по обмену Гершковича ведутся.



Наказание для Гершковича оказалось одним из самых жестких среди известных приговоров по этой статье как минимум за последние 10 лет, выяснила «Верстка»*, проанализировав статистику Судебного департамента при Верховном суде и сообщения СМИ. При этом издание уточнило, что статистика может быть неполной, так как в нее могут не попадать дела в отношении украинцев.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признана в России «иностранным агентом».

Фото: AP

