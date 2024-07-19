Жителя аннексированного Крыма приговорили к 18 годам заключения по делу о взрыве газопровода под Ялтой

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Сергея Ержова* по делу о взрыве на газопроводе под Ялтой, сообщила «Медиазона»**. Ему вменили статьи о теракте, повлекшем тяжкие последствия, о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, о незаконном изготовлении взрывных устройств и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Первые четыре года срока он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима. Также жителю Крыма назначили 500 тысяч рублей штрафа.

По версии следствия, с 24 февраля по 8 ноября 2022 года мужчина находился в Днепропетровской области Украины и «вступил в контакт с сотрудником CБУ», который обучил его «комплексным знаниям, практическим умениям и навыкам по изготовлению самодельных взрывных устройств».



В июне 2023 года Ержов якобы получил от этого сотрудника СБУ инструкцию по изготовлению взрывного устройства, информацию о месте расположения «тайников с компонентами» для изготовления бомбы, после чего достал их и хранил у себя.

23 июня на газопроводе в курортном поселке Кореиз под Ялтой, на южном побережье аннексированного Крыма, произошел взрыв. По официальной информации от назначенных Москвой властей, из-за подрыва без газа на день остались около 500 человек.

О задержании Ержова стало известно 9 августа. Во время обыска, по информации ФСБ, в его гараже изъяли детонаторы и два килограмма взрывчатого вещества.

Как утверждают силовики, загорелся участок газопровода, что привело к значительному имущественному ущербу и создало опасность гибели людей. Суд согласился с этой версией и приговорил Ержова к 18 годам лишения свободы и штрафу.





*Внесен в список «террористов и экстремистов».



**Признаны в России «иностранным агентом».